Die schönsten Looks der Frauen bei den Oscars 2023

Der rote Teppich der Oscars 2023 begeistert mal wieder alle. Wir stellen euch die besten Looks und Hingucker der diesjährigen Preisverleihung vor. Von Fan Bingbing, bis Rihanna. Wir haben sie alle.

Anzeige

Janelle Monáe - Eine Ikone in schwarz und orange

Schon im letzten Jahr begeisterte Janelle Monáe uns mit ihrem Oscar-Look. Dieses Jahr liefert sie wieder ab. Und zwar mit einem schwarzen Corsage-Bustier Mix Oberteil und einem knalligen orangenen Rock, die sich an der Taille treffen. Damit hat auch Designerin Vera Wang wieder ganze Arbeit geleistet.

Am Hals trägt sie dazu ein schwarzes Band, mit einer silbernen funkelnden Blume an der Vorderseite. Ihre Ohrringe hingegen sind kleine silberne Schnecken. Sogar in ihren Haaren zieht sie ihren silbernen Schmuck durch, indem sie sich dünne Silberne Fäden in die enge Flechtfrisur eingewebt hat.

Beim Make Up setzt sie dagegen voll auf einen starken schwarzen Eyeliner Look. Dafür nimmt sie sich mit einem hellen Nudeton und einem dezenten Lidschatten zurück.

Anzeige

Anzeige

Tems - fließendes Weiß auf dem Red Carpet

Wie ein weißer Fluss zieht sich das Kleid von Singer-Songwriterin Tems über ihren ganzen Körper. Die Robe von Lever Couture kann dabei zurecht schon als Kunstwerk bezeichnet werden. Fast wie ein Kissen legt sich die Konstruktion um den Kopf der Künstlerin und geht dann in ein fließendes Bodenlanges Kleid über.

Auch sie setzt, passend zum Weiß ihres Kleides, auf silbernen Schmuck. Besonders ihr Ohrschmuck und sogar ihr Lidschatten sind damit auf den weißen Hingucker perfekt abgestimmt.

Angela Bassett - Lila Moschino für Wakanda Schauspielerin

Komplett in Lila eingehüllt erscheint Schauspielerin Angela Bassett auf dem Red Carpet der Oscars 2023. Figurbetont, gipfelt das Kleid von Moschino in einer drappierten lila Schleife im Brustbereich. Ergänzt wird ihr Look durch eine kleine, kugelrunde und lila glitzernde Handtasche.

Beim Schmuck setzt sie auf eine silberne Kette (als eine Schlange, die sich um ihren Hals legt), Armreif, Ohrringe und Ringe.

Umgeben von einer schwarzen Wellenmähne, setzt sie dagegen beim Make Up auf einen natürlicheren Look, mit einem zarten Lidschatten und einem passenden Lippenstift.

Anzeige

Rihanna im schwarzen Mesch-Leder-Look

In voller Schwangerschaftsblüte strahlt Rihanna mit den Scheinwerfern vor Ort um die Wette. Wie gewohnt betont sie auch mit diesem Outfit ihren Babybauch. Verbunden durch schwarzen langärmligen Mesch trägt sie einen schwarzen Lederriemen-Rock mit langer Schleppe und eine Art Büstenoberteil, ebenfalls aus schwarzem Leder.

Kreiert wurde dieses mehr als passende Kleid von Alaïa.

Bekannt für ihre roten Lippen, enttäuscht uns die Sängerin auch dieses Mal nicht und trägt knallroten Lippenstift, der zusammen mit dem hellen Lidschatten einfach umwerfend aussieht.

Sandra Oh - Mandarin everywhere

Die kanadische Schauspielerin begeistert uns auf dem Red Carpet mit einem stoffreichen orangenen Kleid mit weiten Fledermausflügeln und Drapierungen an der Hüfte. Das tiefe Decolleté lässt dabei genug Raum für ihre auffallende diamantenbesetzte Halskette und einen großen orangenen Pumpkin Diamant.

Die Haare leicht gewellt und in einen Dutt hochgesteckt erinnert der Look schon fast an eine antike Göttin.

Auch Sandra Oh setzt mit einem roten Lippenstift den Schwerpunkt auf ihren Mund und ergänzt dieses Bild nur durch einen leichten Lidschatten und etwas Rouge als Akzente im Gesicht.

Anzeige

Anzeige

Jessie Buckley - Spitze und Puffärmel auf dem Red Carpet

Mit ihren knalligen Haarfarben sticht die Schauspielerin und Sängerin gern einmal heraus. Auch bei den Oscars 2023 verzichtet sie damit nicht auf ihr signature visual und taucht mit feuerroten Haaren auf dem red Carpet auf.

Aber auch ihr Kleid von Rodarte kann sich sehen lassen. Komplett mit schwarzer Spitze bedeckt, ist das Kleid zusätzlich mit großen Puffärmeln ausgestattet und roten und grünen Strasssteinen besetzt.

Zusätzlich ist bei den Ärmeln eine Überlänge angedeutet. Damit erinnert uns der Look an den Grunch Schick, den wir auch an Wednesday Adams in dieser Saison so feiern.