Für eure Gesichtsform: Rund, oval oder eckig – so findet ihr passende Frisur und richtiges Make-up!

Unsere Gesichtsform ist so individuell wie wir selbst! Je nachdem stehen uns einige Frisuren besonders gut, andere eher nicht so. Ähnlich verhält es sich mit dem Schminken - was beim runden Gesicht top wirkt, kann ein eckiges Gesicht kantiger wirken lassen. Doch keine Sorge, mit diesen Tricks findet ihr euren harmonischen Gesamtlook für eure Gesichtsform!

Gesichtsform bestimmen: Welche habe ich?

Nicht jedes Gesicht lässt sich eindeutig einer der fünf Grundformen - rund, oval, eckig, herz- oder trapezförmig - zuordnen. Viele Gesichter weisen die Merkmale von mehreren Grundformen auf. Dabei ist jedoch meist eine dominierend, sodass ihr erkennen könnt, welcher Grundform euer Gesicht am nächsten kommt.

Um eure Gesichtsform zu bestimmen, bindet ihr eure Haare streng nach hinten zusammen, bei kurzen Haaren hilft ein Haarband. Wichtig ist, dass ihr alle Haare aus dem Gesicht nehmt, sodass die Konturen gut sichtbar sind. Nun stellt ihr euch vor einen Spiegel und betrachtet Linien ganz genau: Ist die Form rund, oval oder eckig? Oder eher herzförmig oder trapezförmig? Nehmt eine Freundin oder einen Freund zur Hilfe, wenn ihr unsicher seid - und auf TikTok und Instagram gibt es witzigerweise Filter für Gesichtsformen, die bei der Bestimmung hilfreich sind.

Natürlich gilt für diese Tipps, die auf das jeweilige Gesicht zugeschnitten sind: Am Ende des Tages muss man sich selbst mit dem eigenen Make-up und der Frisur wohlfühlen. Wer also einen Pixie Cut will, obwohl er nicht als "empfehlenswert" für die Gesichtsform gilt, sollte auch einen Pixie Cut tragen! You do you ist nämlich immer wichtiger, als irgendwelche Stylingregeln. Aber für alle, die trotzdem etwas neugierig sind: Hier kommen die Schmink- und Frisurentipps für jede Gesichtsform!

Im Clip: Frisuren für jede Gesichtsform

Das runde Gesicht wie Selena Gomez

Ein rundes Gesicht, wie am Beispiel von Rare-Beauty-Gründerin Selena Gomez zu sehen ist, ist in Länge und Breite etwa gleich und hat eine flächige, gleichmäßige und harmonische Form. Die Stirn und das Kinn sind rund, der volle, breite Wangenbereich ist der markanteste Punkt des Gesichts. Die rundliche Form verleiht einen jungen Ausdruck, runde Gesichtstypen werden häufig auch als "Babyface" bezeichnet.

Selena Gomez hat ein rundes Gesicht. © picture alliance/AP Photo

Frisuren für runde Gesichter

Ein guter Haarschnitt lässt ein rundes Gesicht optisch länger, schmaler und ovaler wirken. Dafür eignen sich beispielsweise lange, wellige Locken oder Beach Waves, die das Gesicht optisch strecken. Auch eine seitlich geteilte Frisur mit viel Volumen am Oberkopf verkürzt die Breite des Gesichts. Ein kurzer Pixie Cut zaubert Ecken und Kanten in ein rundes Gesicht und ist besonders vorteilhaft.

Make-up für ein rundes Gesicht

Etwas Rouge auf den Wangenknochen gibt dem runden Gesicht Plastizität. Verwendet Bronzer oder einen etwas dunkleren Puder entlang der Seiten des Gesichts, um es optisch zu verlängern. Setzt helle Akzente mit einem Highlighter auf die Stirn, das Kinn und den Nasenrücken, um den Fokus auf diese Bereiche zu lenken.

Ein ovales Gesicht wie Rihanna

Das ovale Gesicht ist proportional ausgeglichen, so auch das von Fenty-Beauty-Gründerin Rihanna. Es ist etwas länger als breit, der Kiefer ist nur geringfügig schmaler als die Stirn. Die Wangenknochen sind zwar die breiteste Partie des Gesichts, jedoch nicht extrem markant.

Riri hat ein ovales Gesicht - ihr stehen kurze und lange Haare gleichermaßen gut. © Avalon

Frisuren für das ovale Gesicht

Achtet bei der Wahl eurer Frisur darauf, das Gesicht nicht optisch zu verlängern. Kurze Schnitte wie ein Pixie Cut oder ein Bob betonen die natürliche Symmetrie eures ovalen Gesichts. Ein schulterlanger Stufenschnitt ist eine tolle Alternative für längere Haare. Ein seitlicher Pony passt ebenfalls gut zu langen Haaren, er unterstreicht die Augenpartie und verleiht dem Gesicht ein Hauch von Eleganz.

Ein ovales Gesicht schminken

Bei einem ovalen Gesicht muss optisch nichts ausgeglichen werden, fast alles passt zur Gesichtsform. Ihr könnt euch also so richtig austoben! Verwendet Rouge, um eure Wangenknochen zu betonen und dem Gesicht eine natürliche Kontur zu verleihen. Experimentiert mit verschiedenen Lidschattenfarben, um eure Augen hervorzuheben. Ob Cat-Eye oder Cut Crease - euch steht alles.

Das eckige Gesicht wie Margot Robbie

Ein eckiges Gesicht, wie das von "Barbie"-Schauspielerin Margot Robbie, zeichnet sich durch markante Kieferknochen und eine eckige Kinnpartie aus. Ob rechteckig-länglich oder quadratisch-eckig: Beide Formen werden durch das markante Kinn dominiert, das häufig der breiteste Punkt im Gesicht ist.

Margot Robbie hat ein eckiges Gesicht: Kein Wunder, dass schmeichelnde Wellen zu ihren Hairstyle-Favoriten gehören. © picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss

Frisuren für ein eckiges Gesicht

Mit der passenden Frisur könnt ihr selber bestimmen, ob ihr die Ecken und Kanten betonen oder eurem Gesicht mehr Weichheit verleihen wollt. Während ein kurzer Bob oder eine legere Ponyfrisur die Kanten betonen, verleiht mittellanges Haar mit sanften Wellen oder Locken einen weichen Ausdruck. Ein seitlicher Pferdeschwanz oder ein seitlich gesteckter Zopf helfen dabei, die Aufmerksamkeit von den markanten Gesichtszügen abzulenken. Extreme Ponyfrisuren, opulente Locken, glatte Zöpfe oder Hochsteckfrisuren solltet ihr dagegen meiden, da sie die eckigen Züge des Gesichts besonders betonen.

Make-up für eckige Gesichter

Mit Contouring könnt ihr ein eckiges Gesicht weicher erscheinen lassen. Tragt dafür die dunkle Farbe bogenförmig auf die Stirn, unterhalb der Kieferknochen und auf die Wangen, die hellen Töne kommen auf die Stirn, das Kinn und unter die Augen. Betont eure Augenpartie mit einem starken Lidstrich oder dunklen Lidschatten, um den Fokus auf die Augen zu lenken. Verwendet einen Lippenstift in kräftigen Farben, um den Mundbereich zu betonen.

Ein herzförmiges Gesicht wie Reese Witherspoon

Reese Withersppon hat ein herzförmiges Gesicht, dass sie mit ihrer Hochsteckfrisur gekonnt inszeniert. © picture alliance / Photoshot | -

Beim herzförmigen Gesicht a la Reese Witherspoon ist die Stirn der auffälligste und breiteste Punkt. Ab den Wangenknochen wird die Kontur zum Kinn hin schmaler und läuft in einer Herzspitze zu. Die Wangenknochen liegen meist höher als bei einer ovalen Gesichtsform. Meist läuft bei einem herzförmigen Gesicht auch der Haaransatz spitz zu.

Frisuren für das herzförmige Gesicht

Bindet eure Haare zu einem hohen Pferdeschwanz oder Dutt, damit betont ihr die hübsche Herzform und die schmale Kinnpartie eures Gesichts. Bei offenen Haaren lenkt ein tiefer, lockiger Seitenpony die Aufmerksamkeit von der Stirn weg und lässt das Gesicht harmonischer wirken.

Make-up für ein herzförmiges Gesicht

Legt den Schwerpunkt auf die obere Gesichtshälfte, um vom spitz zulaufenden Kinn abzulenken. Betont eure Wangenknochen mit Rouge, um dem Gesicht mehr Definition zu verleihen.

Verwendet einen Highlighter auf der Stirn, Kinn und unter den Augen und schattiert die Schläfen in einem Bogen am Ohr vorbei bis runter zu den Wangenknochen, um das Gesicht harmonischer wirken zu lassen. Vermeidet dunklen Lippenstift à la Wednesday Addams, da dies die Aufmerksamkeit auf die breite Stirn lenken könnte.

Das trapezförmige Gesicht wie Olivia Wilde

Olivia Wilde hat ein trapezförmiges Gesicht - ihr steht eine betonte Augenpartie besonders gut. © picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss

Ein trapezförmiges Gesicht, wie das von Olivia Wilde, zeichnet sich durch eine breite Kinnpartie und eine schmalere Stirn aus, dadurch bekommt das Gesicht eine birnenförmige Kontur. Breite, hohe Wangenknochen bilden den breitesten Bereich, die schmalste Stelle sind die Schläfen.

Frisuren für ein trapezförmiges Gesicht

Um die breiten Kieferknochen auszugleichen, braucht ihr eine Frisur, die am Oberkopf bis hin zur Augenhöhe Fülle schafft. Vor allem Kurzhaarschnitte, wie der Pixie Cut mit seitlichem Pony, oder Hochsteckfrisuren mit Volumen am Oberkopf verleihen dem Gesicht eine harmonische Form. Aber auch längere Schnitte, wie ein welliger Long Bob, oder Stufenschnitte, die die Kinnpartie umspielen, sind vorteilhaft.

Ein trapezförmiges Gesicht schminken

Betont eure Augenpartie mit starkem Mascara und Lidschatten, um die Aufmerksamkeit auf die obere Gesichtspartie zu lenken. Mit hellen oder glänzenden Lippenstiftfarben lenkt ihr den Fokus auf den Mundbereich. Grundiert das Gesicht in einem etwas dunkleren Ton und hebt das Dreieck Stirn-Wangen-Kinn mit einem helleren Make-up hervor.