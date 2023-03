Rihanna bei den Oscars: Ist der messy Palmen - Look bald wieder in?

Rihanna wartet bei den Oscars 2023 mit gleich zwei Outfits auf. Doch besonders der Look des roten Teppichs hat es uns angetan. Genauer: der messy Palm Bun, den sie zu ihrem Outfit trägt. Und wir fragen uns: Ist dieser messy Bun bald wieder im Trend?

Erleben Palmen Zöpfe ein revival?

Bekannt sind sie uns aus den 80ern - die Palmen Zöpfe. Doch selbst damals waren sie nicht so red carpet tauglich, wie es uns Rihanna im Jahr 2023 vor macht.

Wer, außer Rihanna herself, hätte gedacht, dass wir diesen Look vielleicht schon bald nicht mehr nur in unserem Jogger zu Hause tragen werden, sondern den bequemen Alltagslook auch bald zu Partys tragen können?

Wir würden es jedenfalls lieben, denn der messy Bun ist nicht nur wundervoll unkompliziert, sondern auch ein echter hingucker - zumindest, wenn es nach Rihanna geht.