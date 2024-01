Glitzernägel: Taylor Swift überrascht ihre Fans mit dieser eckigen Maniküre

Taylor Swift feiert den Sieg ihres Freundes und setzt einen neuen Maniküre-Trend. Alles, was du über die quadratischen Glitzernägel wissen musst, findest du hier …

Taylor Swift begeistert mit Square Nails und Glitzer

Während Football-Fans den Sieg der Kansas City Chiefs feiern, erfreuen sich Beauty-Fans an der Maniküre von Taylor Swift. Denn normalerweise kennen wir Taylor Swift mit eher kurzen Nägeln, die meist ganz natürlich oder vielleicht auch mal in einem strahlenden Rot lackiert sind. Trägt sie ihre Nägel länger, bevorzugt sie die ovale Form, die sie in letzter Zeit auch mal mit etwas Glitzer aufgepeppt hat.

Doch jetzt überrascht sie uns mit einer kompletten neuen Maniküre: Square Nails, lackiert in einem warmen Pfirsich-Koralle-Nude-Ton, verziert mit einem glitzernden Finish. Für moderne Verhältnisse sind die quadratischen Nägel eher kurz, für Taylor Swift allerdings schon lang. Denn die Sängerin greift regelmäßig selbst zur Gitarre, was mit langen Nägeln unmöglich wäre.

Maniküre-Trend: Glitzernägel und quadratische Nagelform

Taylor Swift ist nicht die einzige, die den schimmernden Naked-Nail-Look trägt. Selena Gomez sorgte vor ein paar Monaten für einen ähnlichen Mani-Moment mit einem dezenten rosa Lack.

Bei den Critics Choice Awards hatte Margot Robbie ihre Nägel in einem ähnlichen Nude-Ton mit dezentem Glanz lackiert.

Auch die quadratische Form liegt voll im Trend. Zwar sind die Klassiker wie Stiletto-Nägel, Almond-Nägel oder die ovale Form immer angesagt, aber aktuell haben die eckigen Formen die Oberhand gewonnen. Vielleicht hängt das mit der Mob Wives Aesthetic zusammen? Der von Carmela Soprano inspirierte Trend setzt nämlich auf glamouröse Outfits, glänzenden Goldschmuck und klobige quadratische Nägel.

So stylst du Glitzernägel à la Taylor Swift

Bereite deine Nägel wie gewohnt auf die Maniküre vor.

Bringe die Spitzen mit einer Nagelfeile in eine abgerundete, quadratische Form.

Trage jetzt einen matten Nagellack in einer gedeckten Farbe auf, die gut zu deinem Hautton passt. Taylor Swift verwendet einen blassrosa Farbton, der an Koralle oder Pfirsich erinnert.

Überziehe jetzt den gesamten Nagel mit feinen Glitzerpartikeln oder großflächigen glitzernden Nagelstickern.

Abschließend trägst du einen hochglänzenden Top-Coat auf.