Nun den Blush Tint oder die flüssige Blush auftragen. Dazu etwas Produkt auf die Wangen geben, konzentriert euch dabei auf die Wangenpartie unter dem Auge. Nun mit den Fingern, einem Schwämmchen oder einem Pinsel leicht nach außen verblenden - das meiste Produkt sollte aber nach wie vor an Ort und Stelle bleiben, um Haileys "Apfelbäckchen"-Look zu bekommen. Mit dem restlichen Produkt, das noch am Applikator eurer Wahl übrig ist, das Rouge auf den Nasenrücken geben. Es soll alles so aussehen, als wärt ihr ein bisschen zu lange in der Sonne gewesen und hättet euch einen kleinen Sonnenbrand geholt. Gebt so viel Rouge dazu und wiederholt alles, bis ihr mit der Farbintensität happy seid. Hailey setzt auf einen ganz leichten Flush von Blush - ihr müsst also nicht viel benutzen, um ihren Look nachzuschminken, könnt aber nach Lust und Laune variieren. Etwas Rouge kann zudem auf die Lippen getupft werden.