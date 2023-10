Harry-Potter-Star Maggie Smith: Sie modelt mit fast 90 Jahren für dieses namhafte Modehaus

Wie magisch! Dame Maggie Smith modelt mit fast 90 Jahren für ein namhaftes Modehaus und zeigt: Beauty hat keine Altersgrenze - und Stil erst recht nicht.

Anzeige

Maggie Smith: Sie modelt für Loewe

Ob Dame Maggie Smith ihren Berufsstatus von Schauspielerin auf "Living Legend" umschreiben wird? Ihr neuester Job als Model qualifiziert sie in unseren Augen definitiv dafür. Mit 88 Jahren stellte sich die beliebte Harry-Potter-Darstellerin vor die Kamera von Modefotograf Jürgen Teller. Jonathan Anderson, Creative Director von Loewe, postete den Schnappschuss, der Teil der Spring Summer 2024 Precollection der Edelmarke ist, auch gleich stolz auf Instagram.

Darauf zu sehen: Maggie, wie sie vor einer Häuserecke posiert, ihren grauen Bob in eine lässige Tolle geföhnt, eingemummelt in einen dunkelbraunen Pelzmantel und in den Händen eine ikonische Loewe-Puzzle-Bag in zurückhaltendem Waldgrün. Ihr Gesicht? Ungeschminkt! Ebenso erfrischend: statt auf Botox setzt Maggie auch beim Thema Alter auf Natürlichkeit und steht zu den Falten, die man mit fast 90 Jahren eben so hat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nonchalant räumt sie mit diesem Foto mit gängigen Vorurteilen der Beauty- und Fashion-Industrie auf: Schönheit geht mit Jugend einher? Maggie stellt mit ihrer Ausstrahlung locker alle jungen Mode-Influencer:innen in den Schatten. Von wegen, Modeln hat ein Verfallsdatum! Dass dem nicht so ist, wissen wir allerdings ohnehin schon, seit Heidi Klum bei GNTM auch erfolgreich Best Ager Models mit aufnimmt.

Wie viel Power Dame Maggie Smith mit ihren beinahe 90 Jahren hat, beweist auch die Tatsache, dass sie keinen Gedanken ans Aufhören verschwendet. Sie steht immer noch regelmäßig vor der Kamera, sei es 2022 im Film zur Hitserie "Downton Abbey" oder in der erst im Oktober 2023 veröffentlichen Komödie "The Miracle Club". Ob sie uns weiterhin mit Modeljobs verzücken wird? Bleibt abzuwarten, aber solange Maggie Smith etwas will, lässt sie sich von nichts aufhalten. Und von ihrem Alter schon gleich gar nicht!