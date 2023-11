Last-Minute Weihnachts-Geschenke: Spannende Duft-Sets und Parfüm-Ideen für sie & ihn

Und, schon losgelegt mit der Suche nach den perfekten Weihnachtsgeschenken für die Liebsten? Womöglich die erste Shopping-Session für Black Friday eingeplant? Oder shoppt ihr eher auf den letzten Drücker? Dann haben wir tolle Last-Minute-Ideen für euch, die bei allen ankommen und Geheimtipps für wunderbar duftende Überraschungen.

Parfümtrend: Duftende Geschenke für sie und ihn

Den ersten Dominostein im Mund, Lichterketten in den Auslagen und ein Date für den Weihnachtsmarkt ist auch schon ausgemacht? Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis der Duft frischer Tannenzweige für Weihnachtslaune sorgt. Schließlich ist das Fest der Liebe vor allem auch ein Fest für die Sinne - wir können uns gar nicht satt riechen an Spekulatius und Orangenkerzen, Zimt und Weihrauch.

Und genauso wie man sich selbst in der besinnlichen Jahreszeit gerne mit köstlichen Gerüchen und wohltuenden Aromen umgibt, schenken wir auch Freunden und Familie in den Adventswochen und zu Weihnachten am liebsten feine Düfte und Kosmetik. Laut einer aktuellen Umfrage des Statistischen Bundesamts gehören Cremes, Make-up & Parfüms zu den Top 3 Präsenten, die die Deutschen Weihnachten 2023 verschenken wollen.

Um euch das Weihnachtsshopping ein bisschen zu erleichtern, haben wir daher die schönsten Duft- und Parfümgeschenke zusammengestellt, mit denen ihr auch kurzfristig noch für jede:n eine passende Überraschung parat habt. Pluspunkt: Die weihnachtlichen Coffrets, Boxen, Sets und Limited Editions sehen so hübsch aus, dass ihr sie nicht mal mehr verpacken müsst.

Von Kopf bis Fuß in Chanel gehüllt: mit dem Körperöl zur ikonischen No. 5

Der Duftfavorit von Marilyn Monroe ist auch ein Klassiker auf dem Gabentisch: Mit der No. 5 von Chanel kann man nichts verkehrt machen. Wie wäre es dieses Jahr zur Abwechslung mit einem der limitierten Geschenksets bestehend aus dem Eau de Parfum und dem L’Huile Corps? Das Körperöl duftet nicht nur verführerisch nach der beliebten Komposition aus Mairose und Jasmin, sondern verwöhnt gleichzeitig die Haut mit seiner reichhaltigen Textur und schenkt ein angenehmes Hautgefühl.

Im Clip: Chanel No. 5 - DER Klassiker unter den Damendüften

Putziges Püppchen: Flower by Kenzo Kokeshi von Kenzo

Für Weihnachten hat Kenzo seinem Duftbestseller auch in diesem Jahr ein ganz besonderes Outfit verpasst: Flower by Kenzo erweitert seine Kollektion an sogenannten Kokeshi und versteckt sich wieder in einer der hübschen Püppchen mit traditionell japanischem Kimono-Design. Das passt optisch perfekt zum lieblichen Dufterlebnis mit Rose, Veilchen und Vanille. Ein echtes Sammlerstück für Fans der Marke!

Schachtelglück: J'adore Set Limited Edition von Dior

Und noch ein beliebtes Duftgeschenk, das mit weihnachtlichem Packaging punktet: Die kostbaren Kreationen aus dem Hause Dior präsentieren sich diese Saison im weiß-goldenen Tuileriengarten-Design von Künstler Pietro Ruffo. Das Gesicht der Weihnachtskampagne ist Schauspielerin Anya Taylor-Joy. Den Kultduft J'adore von Dior mit weißen Blütennoten wie Jasmin und Tuberose, dazu Damaszener Rose und Ylang Ylang, gibt es ebenso als Set im Luxus-Coffret, wie Herrenklassiker und Duftneuheiten. Ob Schwiegermama, Schwester oder Schwager - hier ist für jeden was dabei!

Need for Speed: Porsche Design Pure 22 von Porsche

Ein Ferrari, Bentley oder Lamborghini unterm Baum? Davon träumen doch alle Jungs! Während sich die Kleinen noch für Modellautos begeistern, kann man großen Rennwagenfans mit Parfums der Luxusautobauer eine Freude machen – denn die haben in den letzten Jahren, was die Duftkomposition betrifft, rasant aufgeholt. So entwarf die renommierte Parfumeurin Maïa Lernout, die auch schon Düfte für Shiseido und Molton Brown entwickelte, Porsche Design Pure 22 von Porsche. Einen smarten, urbanen Alltagsduft mit Mandarine, Kardamom, Lavendel und Zistrose. Auf die Plätze, fertig, aufpacken!

Ein Parfüm für echte Männer, die auf Luxusautos stehen: Porsche Design Pure 22 - ein smarter, urbaner Alltagsduft. © Beautypress.de | Porsche Desgin | suteishi

Schon gewusst? Harry Styles geht unter die Parfümdesigner und launcht erotische Parfüms. Mehr dazu erfahrt ihr hier! Und pünktlich zur Weihnachtszeit haben wir 3 Düfte, die im Test mit "sehr gut" abschneiden für euch.

Prickelnde Duftkreation: Plein Fatale von Philipp Plein

Wer freut sich an den Feiertagen nicht über eine Flasche Champagner? Aber aufgepasst: Der Inhalt dieses goldverzierten Exemplars ist nicht zum Anstoßen, sondern zum Aufsprühen gedacht. Plein Fatale von Philipp Plein startet beschwingt mit einer frischen Kopfnote aus rosa Pfeffer, Johannisbeere, Ambrox und Bergamotte. Abgerundet wird der leckere Duftcocktail mit Blütennoten, Sandelholz und Vanille.

Überzeugt euch von dem leckeren Duftcocktail aus rosa Pfeffer, Blütennoten, Johannisbeere und mehr und startet mit einem goldverzierten Exemplar ins neue Jahr. © Plein Fatale | lambada

Ein Duft zum Dessert: Black-Sugar-Set von Korres

Auch etwas Süßes darf auf keiner Weihnachtstafel fehlen! Statt Crème brûlée bringen wir zum Nachtisch dieses Jahr aber lieber ein Gourmand-Parfüm mit, das fast genauso unwiderstehlich duftet: Black Sugar von Korres mit Blütennoten und Karamell, schwarzem Zucker, Tonkabohne und Vanilleschote. Damit bleibt auch mehr Raum im Magen für Plätzchen!

Edle Tropfen: La Collection Particulière von Givenchy

Schnell noch eine Flasche Wein oder Whiskey besorgt, Schleife drum und fertig? Schluss mit Verlegenheitsgeschenken! Wir greifen dieses Weihnachten lieber zu den eleganten, schlichten und zeitlosen Glasflakons der luxuriösen Duftlinie La Collection Particulière von Givenchy. Die erinnern zwar von der Form des edlen Glasflakons und der Farbe her an Hochprozentiges, aber berauschen die Sinne ganz ohne Reue mit außergewöhnlichen Aromen wie Leder, Papyrus, Oud-Holz, Bernsteinbalsam, Tinten-Akkord oder Tabaknote.

Statt Designerhandtasche: Gucci Luxusset mit Mini-Düften

Auch wenn die Gucci Horsebit-Tasche dieses Jahr im Weihnachtsbudget nicht drin ist, kann man sich wenigstens einen Duft des Luxuslabels zulegen. Ganz oben auf unserem Parfüm-Wunschzettel? Das Geschenkset mit vier Duftminiaturen der Marke, den blumigen Düften Flora Gorgeous Magnolia & Gardenia mit Gardenie, Magnolie, Jasmin und Patchouli sowie Guilty und Bloom. Tolle Mischung! Und der ikonische grüne Karton macht sich auch ganz wunderbar unterm Baum.

Weihnachtsstern: L'Eau d'Issey pour Homme Xmas 2023 Edition von Issey Miyake Parfums

Eins der beliebsten Männerduftgeschenke sind die limitierten Weihnachtsboxen von Issey Miyake, dieses Jahr dezent mit Sternen verziert. Damit sind leuchtende Augen beim Liebsten garantiert! Zum Beispiel mit dem Set von L'Eau d'Issey pour Homme: Das Aroma der japanischen Zitrusfrucht Yuzu gepaart mit Mandarine, Muskatnuss und Zimt passt ganz hervorragend zum Duft frischer Tannenzweige.

Duftschnäppchen: For him Geschenkset von Tom Tailor

Auf der Suche nach einem Wichtelgeschenk oder einem kleinen Mitbringsel für die Weihnachtsparty? Dann gibt es in der Drogerie viele tolle Geschenksets zu entdecken, wie etwa das for him Geschenkset von Tom Tailor. Es erfrischt mit einer Kopfnote aus Himbeere und Zitrusnoten, darauf folgt ein herbes Bouquet mit Geranie und Lavendel und in der Basis Leder und Sandelholz. Wirklich gut und richtig günstig!

Bei Tom Tailor findet ihr Geschenk-Ideen für Sie und Ihn – mit for him und dem Pendant for her macht ihr allen eine große Freude! © Beautypress.de | Tom Tailor

Verwöhnmoment: Cherries & Cheer Duftlinie von The Body Shop

Besonders hübsche Last-Minute-Geschenke für den kleinen Geldbeutel gibt es auch in der alljährlichen Christmas-Collection von The Body Shop. Wusstest ihr übrigens, dass Lady Diana großer Fan der Marke war? Diese Saison hat es uns die Cherries & Cheer Serie unter anderem mit Bodybutter, Duschgel, Handcreme oder Lippenpflege angetan, deren Produkte nach Kirsche, Mandelmilch und Vanille. Definitiv auch etwas, um sich selbst im Weihnachtsstress mal eine kleine Freude zu machen!

