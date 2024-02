Mob-Wife-Trend 2024: So feiern Gigi Hadid, Kylie Jenner und Co. das Comeback der Schulterpolster

Auf dem Laufsteg und in der Front-Row der Jacquemus-Fashion-Show sind Schulterpolster Pflicht. Ganz im Sinn der Mob-Wife-Ästhetik! So stylst du den angesagten Look der Mafia-Bräute nach.

Schulterpolster feiern ein Comeback

Wir kennen die Schulterpolster aus den 80ern und 90ern, denken wir nur an Joan Collins und Linda Evans aus "Denver-Clan", an Jane Fonda, Grace Jones oder Madonna. Nachdem Schulterpolster in den letzten Jahren an Beachtung verloren zu haben schienen, meldeten sie sich jetzt erfolgreich zurück: Bei der "Les Sculptures"-Fashion-Show von Jacquemus waren sie nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch in der Front-Row präsent. Hängt das vielleicht mit dem aktuellen Trend der Mob-Wife-Ästhetik zusammen? Mob Wives, also die Frauen der Mafiabosse, sind gerade bildgebend in der Modewelt. Wobei damit nicht wirklich die Ehefrauen von Verbrechern gemeint sind, sondern der Look, für den sie stehen. Sie präsentieren den extravaganten Glamour der 1980er-Jahre: luxuriöse Outfits mit Fake Fur oder Second-Hand-Pelz, große Sonnenbrillen, auffällige Handtaschen, Statement-Schmuck - und eben die Statement-Silhouette mit den breiten Schultern.

Mob Wives sind der Trend des Winters 2023/24

Schulterpolster bei Kylie Jenner und Julia Roberts in der Front Row

Kylie Jenner erschien zur Jacquemus-Fashion-Show in einem auffälligen roten Kleid mit gepolsterten Schultern, dazu trug sie farblich passende Slingpumps und eine rote Handtasche. Abgerundet wurde der Mob-Wife-Look mit einer dunklen Sonnenbrille und goldenen Ohrringen.

Ebenfalls ganz vorn sorgte Julia Roberts für einen Hingucker, die in einem schwarzen Mantelkleid mit breiten Schultern alle Blicke auf sich zog. Dazu kombinierte sie eine schwarze Strumpfhose, spitze Pumps und eine schwarze Handtasche mit goldenem Ring-Griff.

Gigi Hadid und Emily Ratajkowski auf dem Laufsteg

Auf dem Laufsteg trugen sowohl Gigi Hadid als auch Emily Ratajkowski die breite Silhouette. Schon ein kurzer Blick auf die wichtigsten Looks der Jacquemus-Show zeigt, dass Schulterpolster das Zeug zu einem der größten Trends 2024 haben. Als hätte Jacquemus bereits geahnt, dass die Mob-Wife-Ästhetik der erste große virale Trend des Jahres 2024 werden würde.