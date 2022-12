Ein Hauch von Zimt in der Nase sorgt sofort für wohlige Behaglichkeit. Wieso diese Behaglichkeit nicht den ganzen Tag am Körper tragen? Entdecke jetzt fünf Parfums mit verführerischen Zimtaromen...

Zimtduft: Perfekter Begleiter in der kalten Jahreszeit

Schnuppert man in die Duftneuheiten für den Herbst wird schnell klar:

In der kalten Jahreszeit stehen Parfums mit Kuschelfaktor hoch im Kurs!

Statt rein floralen Noten und blumig-frischen Kompositionen sind im Winter orientalische, würzige und cremige Aromen wie Vanille, Tonkabohne, Nelke, Sandelholz und Weihrauch angesagt. Als besonders vielseitig unter den Gewürzen gilt in der Aromatherapie der Zimt. Sein Duft wirkt nicht nur wärmend und aktivierend, sondern auch aphrodisierend.

Wir stellen euch fünf Düfte vor, die den spicy Stimmungsmacher Zimt in all seinen Facetten inszenieren – von süß bis sinnlich!

1. Alive von Hugo Boss: Gourmand-Duft aus Früchten und Zimt

Einfach köstlich! Die feine Zimtnuance in der Kopfnote in Kombination mit knackigem Apfel, schwarzer Johannisbeere und Pflaume macht Alive von Hugo Boss vom ersten Atemzug an zu einem echten Duftgenuss. Der Zimt verleiht der fruchtigen Kreation Lebendigkeit und steht in spannendem Kontrast zum Jasmin in der Herznote. Thymian, Vanille und Sandelholz runden die Komposition ab.

Alive von Hugo Boss vereint knackigen Apfel und eine feine Zimtnote. HugoBoss_Alive_Edp

2. Good Girl von Carolina Herrera: Betörender Mix mit Zimtakzent

Von wegen Good Girl - dieser spannende Kultduft von Carolina Herrera ist alles andere als brav! Schon die Kopfnote mischt frech Zitrusnoten mit Mandel und Kaffee. Im Herz geht es extravagant weiter: Zimt und Praline treffen auf Rose und Orangenblüte. Darunter schwingt eine sinnliche Basis aus Kaschmir, Kakao, Moschus und Amber mit. Richtig sexy!

Von wegen Good Girl! Der freche Duft von Carolina Herrera verdreht so manchen Kopf. beautypress_carolina herrera

3. Celebrate N.O.W. von Escada: Energiekick mit Ingwer und Zimt

Mit einer dynamischen Kopfnote aus intensivem Ingwer feiert Celebrate N.O.W. von Escada die Lust am Leben – in jedem Augenblick. Die Magnolie in der Herznote beflügelt das Selbstvertrauen. So kann der Zimt in der Basis seine belebende Wirkung besonders gut entfalten. Ein euphorisierender Duft, der vor Optimismus nur so sprüht!

4. be natural woman von Tom Tailor: Innere Ruhe durch Zimt und Rose

Nur wenige Aromen lösen so unmittelbar ein Gefühl von Geborgenheit in uns aus wie Zimt. Wird die Gewürznote dann noch, wie in be natural woman von Tom Tailor, mit lieblichem Pfirsich und harmonisierender Rose kombiniert, kann Zimt noch besser dabei helfen den Alltag loszulassen und das innere Gleichgewicht wiederzufinden. Die Basis aus Kaschmir, Sandelholz und Vanille verstärkt das Entspannungsmoment sogar noch.

Der zarte und natürliche Duft von be natural woman by Tom Tailor betört auf sanfte Weise die Sinne. beautypress_tom tailor

5. Oud & Spice von Acqua di Parma: Unisex-Duft mit leckerer Zimtnote

Ein echter Kopfverdreher ist der Oud & Spice von Acqua di Parma. Den Auftakt macht eine lebhafte Kopfnote mit Himbeere, Bergamotte und Rose. Die kostbare Oud-Essenz in der Basis verleiht dem warmen Zimtakkord im Herz der Komposition Opulenz und Sinnlichkeit. Ein wahrhaft außergewöhnliches Zimt-Vergnügen!

