Millie Bobby Brown: Unternehmerin, Model & Megastar - jetzt hat sie ihr erstes eigenes Parfüm!

Sie ist gerade mal 19 Jahre alt und sammelt Titel, wie andere Briefmarken: Millie Bobby Brown ist preisgekrönte Schauspielerin, Social-Media-Star, Model, die jüngste UNICEF-Sonderbotschafterin und Gründerin der Beautymarke Florence by Mills. Jetzt hat sie ihr erstes eigenes Parfüm "Wildly Me" herausgebracht.

Millie Bobby Brown ist bereits als Tennager ein Superstar

Ihren ersten großen Durchbruch hatte Millie Bobby Brown mit 12 Jahren als "Eleven" in der Kultserie "Stranger Things" - 2 Jahre hintereinander wurde sie für einen Emmy als beste Nebendarstellerin nominiert. Mit 13 Jahren wurde sie von der Zeitschrift "Times" in der Liste der "30 einflussreichsten Teenager" und mit 14 als jüngste Person aller Zeiten in der Liste der "100 einflussreichsten Personen der Welt" genannt. Und da sie nach eigener Aussage kaum hochwertige Clean-Beauty-Produkte finden konnte, hat sie ihre eigene Beauty Brand gegründet: Florence by Mills.

Dafür steht Millie Bobby Brown

Mit der Gründung ihrer Beauty Brand Florence by Mills erfüllt sich Millie Bobby Brown einen Traum, der ihr Raum für Individualität und ihren persönlichen Stil bietet. Von Beginn an war klar, dass ihre Brand immer vegan, cruelty free und PETA-zertifiziert sein wird. In ihrem Parfum "Wildly Me" vereinen sich ihre Lieblingsdüfte, die sie erden und an die Natur erinnern. Die florale und sinnliche Komposition pudriger und blumiger Noten entführt in die Duftwelt üppiger Blumengärten. Erdige Basisnoten aus Bergamotte und den beruhigenden Noten von Salbei verschmelzen mit violetter Iris, Glyzinie, Veilchen und frischem Lavendel. Warmes Sandelholz, Amyris und Zedernholz geben dem Duft Tiefe und Charakter. Das Parfüm wurde in Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Unternehmen Givaudan entwickelt, das bereits seit über 250 Jahren Duftstoffe produziert.

Florence by Mills – eine beeindruckende Erfolgsgeschichte

Millie Bobby Brown war gerade mal 14 Jahre alt, als sie ihre Marke Florence by Mills gegründet hat. Seit ihrer Einführung im Jahr 2019 hat die Marke eine beeindruckende Erfolgsgeschichte hingelegt. Eine starke Präsenz auf Social Media, ein treuer Kundenstamm und hoch erwartete Produkteinführungen sorgten im Jahr 2022 für erhebliches Wachstum. In einem Interview mit dem Magazin Harpers Bazaar bezeichnet sie die Entwicklung ihrer Marke als wichtigstes Lehrstück, das sie bekommen konnte. "Mein Parfum fühlt sich nun wie ein Höhepunkt auf diesem Weg an, es ist wunderbar, einen Teil der Persönlichkeit in einem Produkt widergespiegelt zu sehen", schwärmt die Schauspielerin, die seit diesem Jahr mit Jake Bongiovi verlobt ist. Florence by Mills zählt zu den Beauty-Accounts mit den meisten Followern in den sozialen Medien und hat es kürzlich sogar den dritten Platz auf der Liste der am häufigsten gesuchten Promi-Marken auf Google geschafft.

Im Clip: Indiens Stadt der Parfums - von der Blüte zum kostbaren Öl

Hier könnt ihr das Duftdebüt "Wildly Me" von Millie Bobby Brown kaufen

In Deutschland sind alle Produkte von Florence by Mills, darunter auch das Duftdebüt "Wildly Me", über douglas.de erhältlich. Neben dem "Wildly Me" Eau de Toilette in verschiedenen Größen, findet ihr dort auch die "Wildly Me" Bodylotion, die die gleichen hochwertigen und natürlichen Inhaltsstoffe wie das Parfum enthält. Das Giftset mit Parfum und Bodylotion ist nicht nur eine tolle Geschenkidee zu Weihnachten, sondern auch ein Verwöhn-Erlebnis und Stimmungsmacher für euch selbst.

