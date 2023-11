Rabanne x H&M: Diese heißen Teile der Designer-Kollektion müsst ihr gesehen haben

"Pool Party" ist der Name der Kollektion von Rabanne x H&M, und damit ist die Party-Saison eröffnet. Schillernd und extravagant, dabei doch auch unkompliziert und zeitlos, sind die It-Pieces der Kollektion, die man einfach haben muss. Freut euch auf ausgefallene Womenswear, Menswear, Accessoires und Home-Produkte.

Und wieder ein Fashion-Coup aus dem Hause H&M

In der ersten Jahreshälfte hat uns H&M bereits mit Mugler eine der begehrtesten Kooperationen des Jahres beschert, jetzt folgt die nächste erfolgversprechende Designer-Kooperation. Partner ist das Party-Label Rabanne, Inbegriff für Glamour und Partyfieber. Rabanne inszeniert Disco-Looks und die Vibes der 70er-Jahre in der Kollektion mit dem passenden Namen "Pool Party". Die Party-Outfits sind facettenreich und wandelbar, verbinden die ikonischen und futuristischen Designs von Rabanne mit zeitgenössischer, urbaner Leichtigkeit.

Spektakuläre Party, Lookbook, Kampagne und Kurzfilm

Bereits Anfang Oktober hat H&M während der Paris Fashion Week 2023 die Designer-Kooperation gefeiert. Einige Stars der hochkarätigen Gästeliste - beispielsweise Cher - trugen bereits die ersten Styles der gehypten Kollektion. Bald folgten Lookbook, Kampagne und ein Kurzfilm, der "die Kollektion in einer epischen, Science Fiction-inspirierten Umgebung, die von einer durchtanzten Partyatmosphäre geprägt ist", zeigt, wie H&M mitteilt.

Die Key-Pieces der Designer-Kollektion

Pailletten, Strass, Metall-Mesh, Leo-Look: Die Kollektion hält, was der Name verspricht. Die einzelnen Teile sind absolut partytauglich und echte Hingucker - perfekt für alle Events rund um Weihnachten und Silvester.

Die Kollektion umfasst nicht nur Kleidung, sondern auch Accessoires und Home-Produkte. Metallic Mesh, Pailletten und Strasssteine dominieren dabei die Women- und Menswear. Neben hochwertigen Woll- und Lederqualitäten setzt das Modeunternehmen auf den Einsatz recycelter und nachhaltiger Stoffe. So wurde beispielsweise in monatelanger Forschung ein Metallic-Mesh aus recyceltem und konventionellem Metall entwickelt. Auch Pailletten und Strasssteine werden aus recycelten Materialien gefertigt.

Ab 9. November könnt ihr die Kollektion kaufen

Weltweit ist die Kollektion Rabanne x H&M ab 9. November 2023 in ausgewählten Filialen und auf hm.com erhältlich. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wird außerdem ein ausgewähltes Sortiment in den Filialen in Amsterdam, Antwerpen, Berlin, London und Stockholm zum Verleih angeboten.