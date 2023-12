"Rare Beauty" von Selena Gomez: Der Star erweitert sein Sortiment mit einer Body-Collection

Schminken mit Behinderung: Add-ons, die das Beauty-Game erleichtern

Beim Schminken brauchen wir Fingerfertigkeit und verlassen uns auf unsere Sinne. Der konzentrierte Blick in den Spiegel, wenn wir den perfekten Lidstrich hinbekommen wollen, die zweite Hand eilt zur Hilfe und zieht die Haut glatt, damit der Strich ja gerade wird. Der leicht geöffnete Mund, wenn wir Lippenstift auftragen… es gibt unzählige Beispiele, die uns allen vertraut sind. Doch was wäre, wenn wir nichts davon sehen könnten? Wenn wir körperlich beeinträchtigt wären? Ableismus – die Benachteiligung oder gar Diskriminierung körperlicher oder psychisch beeinträchtigter Menschen – existiert leider auch in der Beauty-Branche. Wir wollen auf das Thema aufmerksam machen und Tipps und Tools vorstellen, die das Schminken mit Behinderung leichter machen.