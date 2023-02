r.e.m. beauty – Ariana Grandes Make-up-Marke ist in Deutschland erhältlich.

Multitalent Ariana Grande kann nicht nur singen, schauspielern und Parfüms kreieren, vor Kurzem launchte sie sogar ihre eigene Make-up-Linie mit dem Namen r.e.m. beauty – benannt nach einem Song ihres letzten Studioalbums. Was hinter der Marke steckt und welche neuen Beauty-Highlights uns erwarten, erfahrt ihr jetzt!

r.e.m. Beauty: Das steckt hinter der Marke von Ariana Grande

Ariana Grande ist eine der talentiertesten Sängerinnen unserer Generation. Aber das Singen allein reicht ihr nicht aus, sie schauspielert, kreiert Parfums und jetzt hat sie sogar ihre eigene Make-up-Linie herausgebracht. Warum?

Der Grund dafür, den die 28-Jährige auf ihrer eigenen Website verrät, ist naheliegend: Make-up ist für sie Kunst und eine Art von Instrument, um die eigene, sehr persönliche Geschichte zu erzählen und Stimmungen durch Kreativität auszudrücken. Dem stimmen wir zu!

Ihr erster Launch handelt es sich um "Chapter 1 – ultraviolet". Das zweite Kapitel erweiterte das Ariana Grande Make-up um viele weitere Produkte. Das Beste haben wir euch noch gar nicht erzählt: Die Linie setzt auf vollkommen vegane Inhaltsstoffe und ist tierversuchsfrei. So cool!

Derzeit ist r.e.m. in den Schlagzeilen in den USA, da der Mutterkonzern Forma Brands, zu dem auch Marken wie Morphe, Lipstick Queen oder Jaclyn Cosmetics gehören, Insolvenz angemeldet hat. Ariana scheint gerade einen Gerichtsstreit mit Forma auszufechten, bei dem sie versucht ihre Marke r.e.m. zurückzukaufen - dafür soll sie laut Gerichtsdokumenten 15 Millionen Dollar hinblättern.

Hier kannst du r.e.m. Beauty kaufen

Die Produktpalette umfasst Eyeliner, Highlighter, falsche Wimpern, verschiedene Lidschatten in einer Eye-Shadow-Palette sowie aufpolsternde Lipglosse. Ab jetzt sind die Produkte auch in Deutschland zu erhalten, die Beautyretailer Sephora und Douglas bieten die Produkte an. Allerdings könnt ihr auch einfach über die Website von r.e.m. beauty bestellen. Darauf dürfen wir uns freuen:

Ariana Grande Make-up: Augen-Make-up

Beim Make-up für die Augen erwarten uns viele tolle, unterschiedliche Produkte:

Mascara

Eyeliner

falsche Wimpern

flüssiger Lidschatten

Lidschattenpalette

Make-up-Set für die Augen

Ariana Grande Make-up: Lippen

Für die Lippen dürfen wir auf folgende Produkte von Ariana Grande gespannt sein:

Lipliner

Lippenstift

Lippgloss

Ariana Grande Make-up: Gesicht

Das Make-up fürs Gesicht ist noch recht übersichtlich, beinhaltet dafür aber zehn praktische und coole Highlighter-Farben.

r.e.m. beauty: Unser Fazit zu den Produkten

Für echte Fans sicherlich ein absolutes Muss! Die Produkte haben eine tolle Optik und die Palette deckt (fast) alles ab, was wir für unseren täglichen oder aber auch extravaganten Look brauchen. Ein weiterer großer Pluspunkt ist natürlich noch der Genderless-Beauty-Ansatz sowie die veganen und tierversuchsfreien Inhaltsstoffe! Wobei uns r.e.m. beauty von Ariana Grande nicht überzeugt? Bei der Verpackung wurde auf eine umweltfreundliche Alternative zu gängigem Kunststoff leider verzichtet und auch der Preis ist verhältnismäßig hoch.