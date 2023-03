Tems sorgt für Shitstorm bei den Oscars: War ihr Kleid ein No-Go?

Sängerin Tems, die für den besten Song bei den Oscars 2023 nominiert war, sorgt für Ärger: Ihr extravagantes Kleid mit XXL-Stehkragen war für viele ein No-Go, da die hinter ihr sitzenden Gäste der Oscarverleihung nichts sehen konnten...

Das Kleid von Sängerin Tems sorgte für einen Shitstorm

Das weiße Lever Couture-Kleid, das Sängerin Tems bei den diesjährigen Oscars trug, war ein echter Hingucker. Bei uns landete sie nicht umsonst in der Liste der schönsten Looks der Frauen der Oscars 2023. Doch ein Detail, das ihr Desginer-Gown besonders hervostechen ließ, kam beim Internet gar nicht gut an: ihr riesiger Stehkragen und Schulterdetail. Grund für die Empörung im Netz: als Tems sich im Dolby Theater auf ihren Platz setze, konnten die hinter ihr dank ihrem großen Kragen nichts mehr sehen. Weiße Wolke statt Oscarverleihung, so viel war die Sicht - befand zumindest das Netz. Schnell trendete Tems und ihr Kleid bei sozialen Netzwerken wie Twitter, wegen dem wohl selbstsüchtigste Dress, dass die Oscars lange gesehen haben. Andere Stimmen hingegen kommen Tems zu Hilfe und finden, Fashionstatements müssen nun Mal gesetzt werden - egal, wer hinter einem sitzt...

