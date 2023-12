Was Hailey Bieber trägt, wird zum Trend. Jetzt präsentiert sie auf TikTok ihren neuesten Make-up-Look: Sugar-Plum-Fairy-Make-up. Wir haben die Infos zum Trend-Make-up für die Festtage und zeigen dir, wie du den Look schminkst.

Hailey Biebers Make-up-Look erinnert an die Zuckerfee aus "Der Nussknacker"

Die Sugar Plum Fairy ist die Zuckerfee aus dem Ballett "Der Nussknacker". Sie wird mit Anmut, Süße und Zauber in Verbindung gebracht und durch ein helles, buntes und in Rosatönen gehaltenes Set dargestellt.

Doch was hat Hailey Bieber mit der Zuckerfee zu tun? Das verrät sie auf TikTok: "When I was 16 I was the Sugar Plum Fairy in the Nutcracker … this is my 2023 version of that makeup. My go to vibe for the holiday season!"

Also: "Als ich 16 Jahre alt war, war ich die Zuckerfee im Nussknacker. Dies ist meine Version dieses Make-ups für das Jahr 2023. Mein bevorzugter Stil für die Feiertage!"

"Es ist im Grunde der Trend des 'Cold-Girl-Make-ups' oder 'Strawberry Make-up' mit einem besonderen Dreh", beschreibt Make-up-Artist Ehlie Luna das Sugar-Plum-Fairy-Make-up. Die Farbtöne, ihre Platzierung und ihr Glanz sind perfekt auf den Hautton abgestimmt und sorgen für ein stimmiges Gesamtbild.

Sugar-Plum-Fairy-Make-up: So schminkst du den Trend-Look

Hailey Bieber ist bekannt für ihre Glazed Looks: Von Glazed Donut Skin bis Glazed Donut Nails erscheint alles an ihr glänzend und strahlend. Dieser Trend setzt sich auch beim Sugar-Plum-Fairy-Make-up fort. So schminkst du den Trend-Look:

Glazed Skin bildet die Grundlage des Looks: eine natürliche Grundierung in Kombination mit cremigem Blush und Bronzer.

Trage das Rouge entlang der Wangen bis zu den Schläfen und auf die Augenlider auf, so bekommt der Look Kohärenz und Einheitlichkeit.

Verblende Grundierung und Blush mit den Fingerspitzen und einem breiten Pinsel.

Gib nun einen Lidschatten in dezentem Rosa-Glanz auf die Lider, um den typischen ätherischen Look zu erhalten.

Noch mehr Glanz bekommen deine Lider, wenn du etwas Gloss aufträgst.

Betone mit einem cremigen Highlighter alle jene Stellen, die die Sonne natürlich treffen würde, wie die Wangen, entlang der Nase und den Amorbogen.

Vollende den Look mit einem schimmernden rosa Lip-Gloss.

