Der Klassiker in Rot bekommt in diesem Sommer ein frisches Update: Orangerote Lippenstifte sind jetzt angesagt! Phoebe Tonkin, die freche Werwolf-Lady in der Serie "The Originals", trägt die angesagte Nuance schon auf ihren Lippen. Die besten Tipps, damit die Farbe den ganzen Tag hält.