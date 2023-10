Trendfarben im Herbst 2023: Das sind in der neuen Saison die schönsten und angesagtesten Töne

Der Herbst steht für gedeckte Farben und Brauntöne. Aber es wäre ja langweilig, wenn nur diese Nuancen im Kleiderschrank zu sehen wäre. Darum gibt's diesen Herbst neben Farb-Klassikern auch fröhlich bunte Outfits in diesen fünf Trendfarben!

1. Trendfarbe im Herbst 2023: Rot

Rot gilt zweifellos als die Trendfarbe für den Herbst 2023. In dieser Saison symbolisiert die Farbe nicht nur Leidenschaft und Energie, sondern verkörpert auch Wärme und Wohlgefühl. Satte Rottöne wie Tomaten- oder Karminrot sorgen für den nötigen Wow-Effekt bei herbstlichen Looks - gerne auch mal von Kopf bis Fuß, wie es uns Emilia Clarke auf Instagram vormacht.

Zu krass? Dann setzt einfach auf rote Akzente, indem ihr Schuhe oder Handtaschen zu dezenten Farben wie Schwarz, Grau, Beige oder Jeans tragt. Wer es extravaganter mag, darf auch gerne Pink und Rosa mit Rot kombinieren. Die Farben clashen richtig schön miteinander und das ist total im Trend.

Externer Inhalt

Im Clip: Farben kombinieren wie Fashion-Influencer und Promis

2. Trendfarbe 2023: Silber

Spätestens ab jetzt ist Silber nicht mehr für lange Partynächte reserviert. Im Herbst 2023 wird die Trendfarbe alltagstauglich. Ihr entscheidet dabei selbst, ob ihr lediglich Akzente durch einzelne Teile wie Rock oder Stiefel setzen wollt, oder ihr euer ganzes Outfit in der Trendfarbe wählt. Silber lässt sich gut mit euren schwarzen oder weißen Teilen kombinieren und bringt euch ein funkelndes Auftreten, das garantiert für Aufmerksamkeit sorgt. Auch super: Basic-Teile wie Blazer mit Silberapplikationen!

Externer Inhalt

3. Trendfarbe 2023: Gelb

Gelb verbreitet auch an regnerischen Herbsttagen gute Laune. Helle Gelbtöne, wie zum Beispiel Zitronengelb, liegen absolut im Trend und sehen besonders auf dunkleren Hauttönen super aus. Wer also etwas Nachhilfe braucht, kann zu Selbstbräuner greifen. Dunklere Gelbtöne geben mehr Kontrast und sind ebenfalls modern. Wenn euch All-Over-Gelb zu gewagt ist, dann könnt ihr einfach Details wie Ohrringe oder Handtaschen in Gelb wählen oder warme Yellow-Pullover, zu Jeans-Tönen und Khaki kombinieren. Zudem harmonieren Schwarz, Beige und Braun hervorragend zu dem kräftigen Farbton und bieten euch eine perfekte Ergänzung. Gelb setzt farbliche Highlights und sollte daher diesen Herbst in keinem Kleiderschrank fehlen.

Externer Inhalt

4. Trendfarbe 2023: Violett

Wenn ihr es gerne auffällig mögt, dann ist die Trendfarbe Violett genau das Richtige für euch. Sie steht für Kreativität und Individualität. Gut kombiniert mit Gold, Silber, Grau oder Grün, sorgt Violett für die richtige Portion Happy-trifft-Coolness.

Wenn ihr von Natur aus einen dunklen Teint habt, solltet ihr zu dunklen Violett-Tönen greifen. Hellere Haut schmeicheln leichte Violett-Töne. Ein schicker Schal oder ein Kleid mit violettem Blumenprint setzen euch trendy und stilvoll in Szene, ohne dabei zu overdressed zu wirken. Oder man macht es gleich wie Supermodel Ashley Graham und setzt auf einen Fake-Fur-Teddymantel - und kombiniert so direkt zwei Herbsttrends in einem.

Externer Inhalt

5. Trendfarbe 2023: Eisblau

Eiskönigin Elsa lässt grüßen! Der frostige Farbton setzt einen angenehmen Kontrast zu den vielen leuchtenden Farben in diesem Herbst. Nicht nur als It-Piece, sondern auch als komplettes Outfit ist der kühle Blauton ein echter Hingucker. Eisblau lässt sich nahezu mit fast allem kombinieren. Ob Weiß, Schwarz, Beige oder Rot - in Kombination mit der Trendfarbe wirkt euer Look cool und modern. Auch dunkle Blautöne lassen sich durch eisblaue Akzente optisch aufwerten. Es spielt keine Rolle, ob ihr ein Kleid, einen Blazer oder lediglich eine kleine Handtasche in der angesagten Trendfarbe wählt, mit Eisblau seid ihr perfekt gestylt für den Herbst 2023.

Externer Inhalt

Die zeitlosen Klassiker

Natürlich bleiben auch die zeitlosen Klassiker im Herbst 2023 erhalten, die ihr vielseitig und aufregend kombinieren könnt. Die neutralen Trendfarben bilden eine solide Grundlage für eure Herbstlooks und lassen sich super mit den angesagten Farbtrends kombinieren.