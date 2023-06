Sexy BH-Blitzer: So tragen Stars wie Ashley Graham und Scarlett Johannson den Modetrend 2023

Was blitzt denn da? Nach Heidi Klums Tanga-Blitzer bei GNTM kommt nun der nächste heiße Trend: BH-Blitzer! Die Stars wie Ashley Graham machen es auf dem roten Teppich in Cannes vor und zeigen hier stolz ihr Unterwäsche...ist das etwa der neueste Sommertrend 2023?

Anzeige

BH-Alarm auf dem roten Teppich: So geht der Style

Nach Lady Gagas Popo auf dem Oscars-Red-Carpet oder Heidi Klums Tanga-Blitzer bei GNTM, dachten wir, wir hätten alles in Sachen (no) Unterwäsche durchgespielt. Aber da haben wir die Rechnung nicht mit den Promis in Cannes gemacht, die auf dem roten Teppich der Filmfestspiele vermehrt ihre BHs aus den Kleider blitzen lassen.

Wichtig dabei ist das Wort blitzen! Denn mehr als das obere Drittel der Büsenhalter ist nicht zu sehen. Die meisten Modelle sind zudem aus Satin und farblich passend zum Dress gewählt. Es soll schließlich nach High Fashion und nicht nach Sex Sells aussehen.

Eine der BH-Vorzeigefreudigen war Scarlett Johannson, die in einem rosafarbenen Miu Miu-Kleid zur Premiere von "Asteroid City" auflief. Der Clou am Kleid: Der eingenähte mit glitzerenden Steinen versehene BH, der frech herausschaute.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch Influencerin Leonie Hanne trug ein rosafarbenes Kleid inklusive BH-Insert (witzigerweise zur gleichen Premiere wie Scarlett). Bei ihr war das Modell aber von Pink Nicole + Felicia und der Bra war schlichter, nur aus rosafarbenen Satin.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Den wohl offensivsten Bra-Blitzer zeigte Euphoria-Star Sydney Sweeney. Gemeinsam mit ihrer Stylistin Molly Dickinson kreiierte sie so den Hingucker-Moment des Festivals. Ein ins Kleid eingnähter hellblauer BH schaute unter einem weißen Miu Miu-Slipdress hervor. Also alles Absicht, kein Zufall!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Cindy Bruna war ebenfalls eher unter den Auffälligeren: ein puderrosafarbenes BH-Korsett bahnte sich den Weg in die Freiheit, drüber drapiert ein gepunktetes Vivienne Westwood-Kleid.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Etwas unauffälliger stylte Ashley Graham den BH-Blitzer-Trend. Ihr schwarzes Bustier war unter einem Berg von drapierten taubenblauen Stoff (die Kreation war von Dolce & Gabbana) kaum zu sehen, nur im richtigen Winkel sorgte es für das Gewisse etwas.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Mehr Fashion-Trends für einen stylischen Look

So stylen wir den BH-Blitzer-Trend zu Hause

Dieser Trend ist nichts für die Fraktion Sport-BH unter uns (um ehrlich zu sein...bequemer ist es ja schon...). Denn für dieses Modespektakel braucht es einen schicken Satin-BH, der verschmitzt aus unseren Sommerdresses schaut. Am besten in der gleichen Farbe oder Farbfamilie wie das Dress selbst. Wichtig ist auch, dass der BH entweder im Kleid selbst schon als Hingucker eingenäht ist, oder ansonsten mit doppelseitigem, stofffreundlichen Klebeband befestigt wird. Und natürlich: Know your crowd! Zu einem Bewerbungsgespräch oder beim Arbeiten in der Bank hat ein solches Fashion-Abenteuer nichts zu suchen. Doch im Café, beim Brunch mit Freund:innen oder beim Stadtspaziergang sehr wohl.