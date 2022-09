Zartes Nageldesign: Naked Nails für einen natürlichen Look

Barely there Make-up-Looks führen gerade die Trend-Charts an. Aber nicht nur das Gesicht, sondern eben auch die Nägel sollten möglichst nackt aussehen. Ohne wirklich nackt zu sein, versteht sich. Denn genauso wie beim Clean-Make-up-Look, darf auch bei der No-nicure gerne nachgeholfen werden, damit die natürliche Illusion perfekt gelingt. Naked Nails sind also fast genau das, wonach sie klingen: Nämlich nackte Nägel, ohne Farbe. Allerdings eben nur fast, denn die richtige Nagelpflege muss trotzdem sein und auch ein Hauch Farbe darf nachhelfen, solange der cleane Naked-Look erhalten bleibt.

Zarte Rosé Töne für Haut und Nägel – wir haben alle Fakten zum angesagten Beauty-Trend für euch. © Westend61

So geht’s:

Am besten nehmt ihr euch etwas Zeit für eine ausgiebige Maniküre und gönnt euren Fingern einen richtigen Beauty Day.

Beginnt mit einem Handbad und feilt eure Nägel in aller Ruhe zurecht. Entfernt die Nagelhaut und geht mit einem Buffer über die Nägel. Anschließend könnt ihr klaren Base Coat auftragen oder noch besser stärkenden, pflegenden Klarlack, der die Nägel schön kräftig nachwachsen lässt.

Natürlich lässt sich der Naked Look auch noch weiter pimpen: Zum Beispiel mit einem leicht milchigen Nagellack oder mit einem zarten Rosé- oder Nude-Ton, den ihr möglichst dünn auftragt. Ihr könnt mit unterschiedlichen Shapes spielen und eure Naked Nails auch mal in Mandel- oder Ballerinaform tragen. Das klappt am besten mit Press-on-Nägeln im Nude-Look. Wer den natürlichen Look gar nicht mehr hergeben will, kann auch in professionelle Gelnägel investieren.

Extra-Tipp für euren Mani-Day: Nail Slugging! Der neueste Nailcare-Trend folgt auf Skin Slugging und Hair Slugging, das Prinzip ist dasselbe. Es geht darum, so viel Feuchtigkeit wie möglich in das Nagelbett einzuschließen, damit brüchige Nägel wieder kräftig und geschmeidig werden. Dafür werden die Nägel vor dem Schlafengehen intensiv gepflegt, damit sie sich über Nacht regenerieren können. Auf TikTok zeigen User:innen, wie sie mehrere Nagelpflege-Produkte nacheinander in Schichten auftragen und in die Nagelhaut einmassieren. Erst Nagelöl oder Cuticle Conditioner, dann eine reichhaltige Handcreme, die die Pflege versiegeln soll.

Ein pinker Nagellack bringt Farbe in die kalte Jahreszeit! Im Beauty-Artikel berichten wir über die Beauty-Trends für Herbst und Winter. © MASKOT

Zartes Pink für die Nägel im Herbst

Ganz nackt wollt ihr eure Nägel nicht tragen? Verstehen wir sehr gut. Schließlich greifen wir trotz aller Natürlichkeit auch mal zu Lipgloss und Bronzer fürs Gesicht, für die Nägel darf’s da gerne ein schöne Rosé-Ton sein.

Jetzt kommt das Beste an dem Trend: Eine besonders sympathische Farbe ist aktuell richtig angesagt. Die Rede ist von einem glänzend-blassen Farbton, der der Farbe einer Flasche Whispering Angel mehr als nur verblüffend ähnlich sieht. Basic? Lieben wir! Der zarte Farbton zwischen Pfirsich und Rosé erinnert nicht nur an den Lieblingswein, sondern schmeichelt allen Hauttypen und lässt die Nägel dabei auf subtile Weise gepflegt und gesund aussehen.

So geht der Rosé Nail Trend:

Nägel feilen und buffern, Nagelhaut entfernen und entfetten. Dann kann der Base Coat auf den sauberen, trockenen Nagel. Es ist wichtig, diese Schicht gut trocknen zu lassen. Danach könnt ihr den Rosé-Ton eurer Wahl in einer dünnen Schicht auftragen. Besonders trendy sind Rosafarben mit einem Hauch Peach. Zum Schluss versiegelt ihr den Look mit einem glänzenden Top Coat. Besonders cool: Kleine abgesplitterte Stellen sind bei dem Farbton kaum zu sehen. Die perfekte Maniküre für Lazy Girls und Boys.

Wer für besondere Anlässe gerne etwas mehr Glam tragen möchte, der sollte unbedingt Glazed Donut Nails auschecken. Seitdem Miss Glazed Skin herself, Hailey Bieber, in einem Interview verraten hat, wie der Look gemacht wird, steht das Internet Kopf und alle wollen die glasierten Nägel nachmachen.

Von knallig bis zart - Pink liegt absolut im Trend! Wer von euch lackiert sich die Nägel schon in Pink? © Cavan Images

Angesagter Rouge-Look in Rosa: Draped Blush

Üppiges Blush Draping ist keine neue Erfindung, sondern die Erfindung von Chers Make-up-Artist Way Bandy. Schon in den 70ern und 80ern war die Technik eine der beliebtesten und schönsten Abkürzungen zu frischer Sommerhaut. Jetzt hat die altbewährte Schminktechnik ein Update auf TikTok bekommen – wo auch sonst? Mit Draped Blush oder Blush Draping lassen sich die Gesichtszüge, aber vor allem die Wangen konturieren. Das Ergebnis wird dabei deutlich frischer als bei der Konturtechnik mit dunklen Contouring-Schattierungen und Highlighter. Während zur Hochzeit des Draping-Trends vor allem kräftige Rouge-Töne zum Einsatz kamen, greifen wir 2022 zu zartem Rosa, zu softem Peach, leicht schimmerndem Rosé oder zu einem Hauch Koralle.

Beim soften Comeback des Trends wird der Blush in einem nahtlosen Verlauf auf den Wangen, unter den Augen und an den Schläfen aufgepinselt, um die Gesichtszüge zwar zu modellieren, aber dabei ein möglichst natürliches Finish zu erzielen. Das Ziel ist nämlich, dass sich der Concealer unter den Augen und das Rouge auf den Wangen nicht zu sehr voneinander abheben, sondern sanft ineinander verlaufen. TikTok-Beauty-Profis zeigen in ihren Videos, wie sie die zarten Rouge-Töne bis unters Auge ziehen und anschließend auf den Wangen kräftiger werden lassen.

Ein rosa Rouge-Look für die kältere Jahreszeit – worauf es bei dem Make-up Trend ankommt, lest ihr hier. © DragonImages

Romantisches Augen-Make-up in Rosé

Jetzt wo Nägel und Wangen schon in rosigen Zeiten schwelgen, wird es Zeit, die Augenpartie auch noch in zartes Rosa zu hüllen. Es gibt nämlich einen weiteren Trend, der das Jahr dominiert: Monochrome Make-up. Full Make up Looks, die aufeinander abgestimmt sind, werden sowohl auf dem Roten Teppich als auch in den sozialen Medien gefeiert. Es lohnt sich also kreativ zu werden und den Blush auch mal auf Lippen und Lidern anzuwenden oder mit dem liebsten Rosé-Lidschatten auch gleich die Wangen zu konturieren. Mit dem gleichen Rosa, Peach oder schimmerndem Rosé, das wir auch schon auf den Wangen verwendet haben, betonen wir nun auch die Augen.

So könnt ihr den All-Rosa-Everything-Look schminken:

Achtet darauf, dass eure Augen mit Primer und Concealer gut verarbeitet sind. Eine leichte, ausgleichende Schicht genügt. Dann tragt ihr den Rosaton eurer Wahl auf das gesamte Lid auf. Die Farbe sollte möglichst denselben Ton haben, den ihr auf den Wangen habt oder ihm zumindest sehr nah kommen. Mit einem weichen Lidschattenpinsel könnt ihr die Kontur verblenden und zart bis zu den Brauenknochen auslaufen lassen.

Nun könnt ihr den Look entweder so belassen und ihn in all seiner rosigen Frische rocken. Oder ihr könnt ihn noch weiter tunen mit einem pinkstichigen Lipliner oder einem Lidstrich in Rosa. Oder ihr tupft goldenen Highlighter in den inneren Augenwinkel, um das Auge zu öffnen und dem Look etwas mehr Glam zu verleihen.

Trend-Ausblick: Der nächste Mega-Hype, der sich nun als Nachfolger der Rosanuancen anbahnt, sind Rost-, Gewürz- und Sepiatöne. Wir sind uns sicher: Kupferlidschatten wird uns schon sehr bald den Herbst verschönern.