Mit Spin-Offs ist es immer so eine Sache - doch es scheint, als würde "Ballerina" aus dem "John Wick"-Universum richtig gut funktionieren. Alles zum ersten Trailer, ob Keanu Reeves dabei ist und was dich im Film erwartet.

John Wick: So geht es weiter

Wie es nach "John Wick 4" weitergeht? Immer noch nicht so ganz gewiss. Eine Serie namens "John Wick: Under the High Table" sei geplant, die an die Geschehnisse des vierten Films anknüpfen soll - aber ohne Titelheld Keanu Reeves. Doch mehr als den Plan gibt es nicht, es wird noch nach einem TV-Sender oder Streamingdienst gesucht, der die Show überhaupt will.

Auch ein fünfter Film ist derzeit nicht mehr als ein Gerücht. Darum können sich "John Wick"-Fans jetzt freuen, denn die Killer-Story geht weiter - in einem Spin-Off namens "Ballerina".

Starttermin von "Ballerina"

Inhaltlich klingt es auf jeden Fall schon mal so, dass es sich perfekt ins Wick-Universum einfügt: Ana de Armas schlüpft in die Rolle einer als Tänzerin getarnte Auftragskillerin, die die Mörder ihres Vaters erwischen will. Doch wenn du jetzt direkt ins Kino stürmen willst, dann haben wir schlechte News: Zwar sollte er noch dieses Jahr erscheinen, nun startet "Ballerina" erst am 6. Juni 2025 in den USA, der deutsche Termin steht noch in den Sternen.

Darum geht es in "Ballerina"

Das Tarkovsky Theater in New York ist im Film die Geheimbasis der russischen Gangster-Familie Ruska Roma, die junge Mädchen zu Ballerinen ausbilden und ganz nebenbei auch zu Killermaschinen. Fans von "John Wick" haben den Ort bestimmt schon zuordnen können. Im dritten Teil besucht Wick das Theater nämlich selbst!

Erinnert etwas an "Red Sparrow", in dem Jennifer Lawrence ebenfalls eine Ballett-Killerin mimt. Trotzdem scheint der Film das zu versprechen, was man von einem "John Wick"-Film auch erwarten würde: Feuer, Schusswaffen und Martial Arts-Szenen- der Trailer verspricht einen actionreicher Rachefeldzug - nur diesmal eben in High Heels und Abendkleid.

Ist Keanu Reeves als John Wick im Film dabei?

Neben "The Walking Dead"-Star Norman Reedus macht noch ein Schauspieler im Trailer einen überraschenden Auftritt. Keanu Reeves schlüpft im Film wieder in die Rolle von John Wick! Ja - wir haben auch kurz vor Freude aufgeschrien, als wir sein Gesicht gesehen haben!

Auch ein anderer alter Bekannter war am Projekt beteiligt. Original-"John Wick"-Regisseur Chad Stahelski half beim Dreh bei einigen Action-Szenen aus (was auch der Grund ist, wieso der Filmstart von 2024 zu 2025 geschoben wurde). Klingt, als wäre hier nichts dem Zufall überlassen und das Erbe von "John Wick" ernst genommen worden.

