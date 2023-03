Ana de Armas trägt ein Kleid wie Marilyn Monroe bei den Oscars 2023

Ana de Armas ist für ihre Darstellung der Real Life Stilikone Marilyn Monroe für einen Oscar nominiert. Auf dem Red Carpet begeistert sie in einem Dress, dass an Monroes "Happy Birthday"-Kleid angelehnt ist. We love!

Ana de Armas channelt Marilyn Monroe auf dem Red Carpet

Schauspielerin Ana de Armas spielte im Film Blonde niemand anderen als die wohl größte Ikone Hollywoods: Marilyn Monroe. Jetzt ist sie für ihre Darstellung für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Es ist die erste Nominierung für die 34-jährige Kubanerin.

Kein Wunder, dass sie sich in ein Kleid von Louis Vouitton schmiss, dass dem "Happy Birthday Mr. President"-Dress der Monroe ähnelt. ÄHNELT - denn wir erinnern uns alle, dass Kim Kardashian das Orginal bei der letzten Met Gala trug - und unwiderruflich zerstörte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ana machte alles richtig, und trug bei den Oscars 2023 ein Nudefarbenes, mit funklenden Steinen besetztes Fit-and-Flare-Dress, dass sich wie in Schuppen gelegt zum Ende des Teppichs windet. Ein Detail, dass dem Oscars-Teppich würdig ist - und das Monroe-Dress modern interpretiert. Bis auf einen doppelreihigen Armreif und passende Creolen verzichtet Ana de Armas komplett auf Accessoires, ganz nach dem Motto, weniger ist mehr.

Ihr braunes Haar trägt das Ex-Bond-Girl glatt den Rücken herunter gelegt, als lässiger Bruch zum Funkel-Dress. Auch ihr Make-up ist zurückhaltend: Bold Brows gepaart mit einer nudefarbenen Lippe.