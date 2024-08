Free-TV-Premiere: "Predator"-Prequel "Prey" kommt dieses Wochende auf ProSieben

Horror-Fans können sich freuen. Diesen Sonntag feiert der 5. "Predator"-Teil "Prey" seine Premiere im deutschen Fernsehen. Auf ProSieben kommt der Film mit Nervenkitzel-Garantie am 4. August um 20:15 Uhr und direkt im Anschluss der Vorgänger "Predator - Upgrade". Erfahre hier mehr über die beiden Horrorfilme.

Das erwartet dich in "Prey"

Nordamerika, 1719: Eine Kreatur bedroht den Stamm der Komantschen. Keiner der Krieger scheint es mit dem außerirdischen Jäger, dem Predator, aufnehmen zu können. Die junge Naru (Amber Midthunder) will beweisen, dass auch sie das Zeug zur Kriegerin hat - eine Tätigkeit, die in ihrem Stamm für gewöhnlich keine Frauen ausüben. Eigenhändig stellt sie sich mit Pfeil und Bogen dem mysteriösen Wesen ...

"Prey" hebt sich allein schon dadurch ab, dass der Film im Gegensatz zu seinen Vorgängern in der Vergangenheit spielt und die Personen auf moderne Waffen verzichten müssen. Darüber hinaus hat Regisseur Dan Trachtenberg hat mit dem "Predator"-Prequel ein Werk geschaffen, der sich in erster Linie auf das Jagen konzentriert. Anschleichen, Fallenlegen, dem Gegenüber immer einen Schritt voraus sein - all diese Aktionen sorgen den ganzen Film über für Spannung und puren Nervenkitzel.

Dieser "Predator"-Ableger macht vieles anders. Aber genau wegen dieses Mutes zu Neuem loben ihn viele Fans und Kritiker:innen. Überzeuge dich am besten selbst.

Direkt im Anschluss "Predator - Upgrade"

Darum geht's im 4. "Predator"-Teil: Hilfe, die Predators sind so stark wie nie zuvor! Sie haben sich mit der DNA von anderen Spezies aufgewertet, um die ultimativen Jäger im Universum zu werden. Und natürlich kommt einer von ihnen gerade jetzt auf die Erde und richtet Schaden und Leid an. Die einzige Hoffnung für die Menschheit ist ein bunt zusammengewürfelter Trupp aus Ex-Soldat:innen, die sich dem Monstrum entgegenstellt. Ob das gutgehen wird?

