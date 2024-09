Fünfmal so teuer als der Vorgänger: Wie viel "Knives Out 3" kosten soll

Die Filme "Knives Out - Mord ist Familiensache" (2019) und seine Fortsetzung „Glass Onion: A Knives Out Mystery" (2022) waren Mega-Erfolge und das, obwohl sie reine Streaming-Produktionen sind und nie auf den Kino-Leinwänden dieser Welt zu sehen waren. Der dritte Teil "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" (2025) soll seinen Vorgängern in nichts nach stehen. Neben einer imposanten Star-Besetzung glänzt er schon jetzt mit einem unglaublichen Budget.

So teuer wird der dritte Teil von "Knives Out"

Wie der Hollywood-Insider Jeff Sneider jetzt auf X verrät, soll der dritte Teil ganze 210 Millionen Dollar kosten und damit fünfmal (!!!) so teuer wie die beiden Vorgänger sein. Warum so viel? Ein Grund könnte die renommierte Besetzung sein. Natürlich ist Fan-Liebling und Ex-Bond-Darsteller Daniel Craig (56) aka Privatdetektiv Benoit Blanc wieder am Start.

Außerdem sollen ihm Kerry Washington (47) (unter anderem "Django Unchained", "Scandal") sowie Andrew Scott (47) (unter anderem "Ripley", "Sherlock"), Josh O'Connor (34) ("The Crown") und Cailee Spaeny (25) ("Priscilla") zur Seite stehen.

Aber nicht nur vor, auch hinter der Kamera punktet der Film jetzt schon mit großen Namen. Denn Regisseur und Produzent Rian Johnson, der auch für die ersten beiden Teile verantwortlich war, ist wieder an Bord. Angeblich sollen allein Craig und Johnson jeweils mehr als 100 Millionen Dollar für die Fortsetzung bekommen.

Ob das schon die endgültige Besetzung für "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ist, wissen wir noch nicht. Auch was die Handlung angeht, lassen die Macher:innen die Fans noch im Dunkeln tappen. Erscheinen soll der neue Teil erst 2025. Wir müssen uns also noch etwas gedulden.

