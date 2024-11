Ein weiterer Film der magischen Harry-Potter-Welt rettet dir dein Wochenende! Was gibt es Besseres, als die Abenteuer von Harry, Hermine und Ron hautnah mitzuerleben und mit ihnen nach Hogwarts zu reisen? Eben! Am Samstag, den 16. November, um 20:15 Uhr läuft der dritte Teil "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" im Joyn-Livestream und Free-TV.

Anzeige

"Harry Potter und der Gefangene von Askaban" streamen oder im Free-TV sehen

Der dritte Harry Potter-Film läuft am 16. November um 20:15 Uhr in SAT.1. Du kannst den Film auch im kostenfreien Livestream auf Joyn anschauen.

Anzeige

Anzeige

"Harry Potter und der Gefangene von Askaban": Fakten zur Film-Übertragung

Datum: Samstag, 16. November, 20:15 Uhr

Film: "Harry Potter und der Gefangene von Askaban"

Live im Free-TV: SAT.1

Kostenloser Livestream: Joyn

Beginn des Livestreams: 20:15

Anzeige

Anzeige

"Harry Potter und der Gefangene von Askaban": Harry lernt seinen Paten kennen

Achtung, Spoiler! Wenn du den Film nicht kennst und dich lieber überraschen lassen willst, nicht weiter lesen: Das dritte Schuljahr in Hogwarts startet für Harry (Daniel Radcliffe) turbulent. Er erfährt, dass der gefährliche Gefangene Sirius Black aus dem berüchtigten Gefängnis Askaban entkommen ist und angeblich hinter ihm her ist. Währenddessen tauchen unheimliche Dementoren auf, die Hogwarts bewachen sollen, aber auch Harry bedrohen.

Im Verlauf findet Harry heraus, dass Sirius nicht sein Feind, sondern sein Verbündeter ist. Gemeinsam decken sie auf, dass Peter Pettigrew - der wahre Verräter - noch am Leben ist und sich jahrelang als Ratte von Ron (Rupert Grint) getarnt hat. Mit der Hilfe von Hermine und einem Zeitumkehrer gelingt es Harry, Sirius (Gary Oldman) vor einer Hinrichtung zu retten ... Tauche ein in eine Welt voller fantastischer Kreaturen, geheimnisvoller Rätsel und gefährlicher Prüfungen!

Anzeige

Anzeige

"Harry Potter und der Gefangene von Askaban": Besetzung und Inhalt

Das TV-Event "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" beeindruckt nicht nur mit einer fesselnden Handlung, sondern auch mit einer beeindruckenden Besetzung. Daniel Radcliffe verkörpert den mutigen und liebenswerten Harry Potter, während Rupert Grint und Emma Watson wieder als seine besten Freunde Ron und Hermine an seiner Seite stehen. Gemeinsam mit Sirius Black kämpfen sie gegen die dunklen Mächte rund um Lord Voldemort (Ralph Fiennes). Der Film endet mit der Erkenntnis, dass die Dinge oft anders sind, als sie zunächst scheinen.

Anzeige

Entstehung und Drehorte von "Harry Potter und der Gefangene von Askaban"

Die Verfilmung von J.K. Rowlings berühmter Buchreihe "Harry Potter" begann im Jahr 1997, als Warner Bros. die Filmrechte erwarb. Die Produzenten David Heyman und Chris Columbus waren begeistert von der Idee, die zauberhafte Welt von Harry Potter auf die Kinoleinwand zu bringen. Gemeinsam mit Drehbuchautor Steve Kloves und unter der Regie von Chris Columbus entstand "Harry Potter und der Stein der Weisen", bereits ein Jahr später wurde mit "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" das zweite Buch verfilmt. 2004 folgte der dritte Teil "Harry Potter und der Gefangene von Askaban". Der Film erhielt Oscar-Nominierungen in den Kategorien Beste Filmmusik und Beste visuelle Effekte.

Die Hauptdarsteller Harry, Ron und Hermine wurden über Nacht zu Kinderstars. Für die Dreharbeiten an den Harry-Potter-Filmen wurden sie am Set unterrichtet und verbrachten einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend in den Kulissen von Hogwarts, Hogsmeade und weiteren Schauplätzen der Serie. Der damals elfjährige Harry Potter wurde von Daniel Radcliffe gespielt, der mit seiner natürlichen Aura und seinem Talent überzeugte. Emma Watson und Rupert Grint wurden für die Rollen von Hermine Granger und Ron Weasley ausgewählt. Für den dritten Harry-Potter-Film diente der Virginia Water Lake in Surrey in England als Hogwarts-See. Die Leavesden Filmstudios bei London sind auch im dritten Teil fester Bestandteil des Film-Sets.

Hinter den Kulissen von Harry Potter "Inside Harry Potter" auf Joyn streamen

Die richtige Reihenfolge der "Harry Potter"-Filme

Du bist dir unsicher, welchen "Harry Potter"-Film du zuerst schauen solltest? Hier findest du einen kleinen Überblick über die chronologische Reihenfolge:

Harry Potter und der Stein der Weisen" (2001)

Originaltitel: "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (2002)

Originaltitel: "Harry Potter and the Chamber of Secrets" "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" (2004)

Originaltitel: "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" Harry Potter und der Feuerkelch" (2005)

Originaltitel: "Harry Potter and the Goblet of Fire" "Harry Potter und der Orden des Phönix" (2007)

Originaltitel: "Harry Potter and the Order of the Phoenix" "Harry Potter und der Halbblutprinz" (2009)

Originaltitel: "Harry Potter and the Half-Blood Prince" "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1" (2010)

Originaltitel: "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1" "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2" (2011)

Originaltitel: "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2"

Lust bekommen, Harry weiter auf seinen Abenteuern zu begleiten, mitzufiebern und zu träumen? Dann nutz die Chance, "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" kostenlos auf Joyn zu streamen! Am 16. November um 20:15 Uhr kannst du das magische Abenteuer in SAT. 1 oder bei Joyn erleben. Einfach einschalten und magische Stunden in Hogwarts erleben!