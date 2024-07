Heute bei "Die Landarztpraxis": Isa macht Daniel eine klare Ansage

In der letzten Episode von "Die Landarztpraxis" (SAT.1) erlebte Isa eine emotionale Achterbahnfahrt. Wie konnte Daniel ihr nur so unverfroren ins Gesicht lügen?

Das passiert in der heutigen Folge

Isa (Diane Willems) schwört, sich nie wieder von Daniel einlullen zu lassen und möchte ihm das auch direkt ins Gesicht sagen. Ihre Hoffnung: So würde er begreifen, dass er keinerlei Macht mehr über sie habe. Unter den wachsamen Augen von Lukas (Michael Raphael Klein) kommt es zu einer Aussprache. Daniel beteuert, Isa immer noch zu lieben, doch die erwidert seine Gefühle nicht. Sie macht ihm klar, dass Liebe auch Loslassen bedeutet. Sie bittet ihn, sie ziehen zu lassen. Tatsächlich zeigt Daniel sich schließlich einsichtig - doch der Schein trügt. So schnell gibt ein Intrigant wie er nicht auf ...



Wie sich die Dreiecks-Konstellation zwischen Daniel, Isa und Lukas zuspitzen wird und welche Hürden es noch zu überwinden gilt, stellt sich in den kommenden Tagen bei "Die Landarztpraxis" heraus.

Auch interessant: Welche neue Kollegin Caroline Frier in der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" bekommt, erfährst du hier. Außerdem: alle Nebendarsteller:innen in einer Übersicht und ein Rückblick von "Die Landarztpraxis" mit den wichtigsten Geschehnissen aus Staffel 1.

Was bisher geschah ...

Gerade noch rechtzeitig konnte Alexandra (Katrin Anne Heß) Isa durch eine verschlüsselte Nachricht von dem Fehler bewahren, Daniel in die USA zu folgen. Dort wäre sie seinen Manipulationen noch stärker ausgeliefert gewesen - ohne den Schutz ihrer Familie und Freund:innen.

So verpasst du "Die Landarztpraxis" garantiert nicht mehr

Die SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" erzählt die Geschichte der Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier), die gemeinsam mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg) einen Neuanfang im idyllischen bayerischen Dorf Wiesenkirchen am Schliersee wagt. Doch Sarah steht vor einer amourösen Herausforderung: Ihr Jugendfreund, der Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), bringt sie durcheinander, ebenso wie der charmante Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll). Zudem lastet ein Geheimnis auf Sarah, das die scheinbare Idylle bedroht.



Staffel 2 "Die Landarztpraxis" startete am 7. Mai 2024. Wer keine Folge verpassen möchte, sollte montags bis freitags um 19 Uhr bei SAT.1 einschalten. Alternativ können die Folgen jederzeit in der SAT.1 Mediathek auf Joyn abgerufen werden.