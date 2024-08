Heute in SAT.1: Dieses Film-Juwel ist heute besonders aktuell

Kritikerliebling und preisgekrönt: "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" von Oscar-Preisträgerin Caroline Link. Schau dir das Meisterwerk heute in SAT.1 an - unbedingt einschalten!

Anzeige

Anzeige

Anzeige

"Besonders wertvolle" Buchadaption

Das Grauen schleicht sich spielerisch an. In der Eingangssequenz der Bestsellerverfilmung "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" kauert die Heldin, die neunjährige Anna (Riva Krymalowski), unter einem Tisch. Sie wird von ein paar Jungs entdeckt, die sich mit braunen Hemden und Hakenkreuz-Armbinden als Nazis verkleidet haben. Es ist ein lustiges Versteckspiel, aber wie ein sinnbildliches Omen für den Film und die Geschichte von Anna und ihrer Familie. Denn aus unbeschwertem Leben im Luxus im Berlin von 1933 wird eine Flucht vor den Nationalsozialisten.



Caroline Link verfilmte 2019 den autobiografisch gefärbten Bestseller von Judith Kerr (1923-2019), die mit ihrer wohlhabenden jüdischen Familie 1933 vor den Nationalsozialisten aus Berlin und über die Schweiz bis nach England floh. Der Film gewann sowohl den Bayerischen als auch den Deutschen Filmpreis und erhielt von der Deutschen Filmbewertungsstelle das Prädikat "besonders wertvoll".

Anzeige

Anzeige

Darum geht es in "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl"

Anfang 1933 führt Anna mit ihrem älteren Bruder Max (Marinus Hohmann) und ihren Eltern Dorothea (Carla Juri) und Arthur (Oliver Masucci) ein unbeschwertes Leben in einer schicken Wohnung in Berlin. Ein abendlicher Telefonanruf ändert alles. Arthur, ein bekannter und gleichsam radikaler Theater- und Politikkritiker, soll auf der "schwarzen Liste" der Nazis stehen und bei deren Wahlsieg sofort aus dem Verkehr gezogen werden.



Der Vater setzt sich ab, und als die Nationalsozialisten tatsächlich die Wahl gewinnen, flieht auch der Rest der Familie. Hals über Kopf bei Nacht und Nebel. Alles bleibt zurück, auch Annas rosa Plüsch-Kaninchen. Bei der Flucht über die Schweiz und Paris bis nach England erlebt die Familie nicht nur für sie ungewohnte Armut, sondern auch Antisemitismus.



Im Unterschied zu anderen Filmen, die zur Zeit des sogenannten Dritten Reiches spielen, konzentriert sich "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" nicht auf den vordergründigen Horror der Nazizeit. Der Film von Oscar-Preisträgerin Caroline Link ("Nirgendwo in Afrika") erzählt stattdessen sehr behutsam und still vom Schicksal und den Entbehrungen einer jüdischen Familie im Zweiten Weltkrieg.

Kritik lobt die Regisseurin und die Kinder-Darstellerin

Die Kritik lobte den Film überschwänglich. "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" sei ein insbesondere auf die Filmerfahrungen eines jüngeren Publikums zugeschnittener Film, der nicht nur die NS-Zeit und den Holocaust thematisiere, sondern vor allem auch Flucht, Vertreibung und Heimatlosigkeit, so die Deutsche Filmbewertungsstelle." Themen, die heute mehr denn je zu zentralen Themen unsere Gesellschaft geworden sind. Und damit eben Themen, die auch filmisch weder zu früh, noch oft genug behandelt werden sollten."



Zudem wurde Riva Krymalowski als Anna-Darstellerin als "Glücksgriff" und herausragende Nachwuchsschauspielerin gewürdigt.



Kurz: ein Highlight für einen Samstagabend. Anschauen in SAT.1 oder live auf Joyn!

Anzeige

Anzeige

Auch interessant: