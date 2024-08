Katniss und Tom Cruise in Deutschland gesichtet: Diese Blockbuster wurden hier gedreht

Hollywoodstars in Deutschland - Die Drehorte vieler Lieblingsfilme sind nicht etwa in L.A. zu finden, sondern vor unserer Haustüre - wie etwa in Berlin, Würzburg, Leipzig und Co. Viele deutsche Städte dienten bereits als Kulisse für ganz großes Kino.

"Die Tribute von Panem - Mockingjay" (2014)

Hauptstadt statt Kapitol: Ihren Kampf gegen die Machenschaften von Präsident Snow bestritt Katniss Everdeen unter anderem in Berlin. Ein verlassenes Heizkraftwerk in der Köpenicker Straße diente als Kulisse für das unterirdisch gelegene Distrikt 13 - Zu sehen in "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1".

Auch das Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof ist zu sehen. Im letzten Teil der "Tribute von Panem"-Reihe schlagen sich Katniss und Co. unter anderem durch die Potsdamer Altstadt.

Aber nicht nur das: Teile des Prequels "Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange" wurden ebenfalls in Deutschland, genauer gesagt im Studio Babelsberg gedreht.

2014 fanden die Dreharbeiten für "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1" auf dem Vorplatz des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin statt. © picture alliance / dpa

"Operation Walküre" (2008)

Tom Cruise rettet Deutschland - Zumindest in seiner Rolle als Graf von Stauffenberg in "Operation Walküre". Das historische Drama über das fehlgeschlagene Attentat der internen Widerstandsbewegung gegen Hitler und die NSDAP wurde an zahlreichen Originalschauplätzen in Berlin gedreht.

Hitlers Führerbunker, die Wolfsschanze, wurde im Brandenburger Schenkenländchen nachgebaut und auch in diesem Blockbuster ist der ehemalige Flughafen Tempelhof zu sehen.

Der Ort, an dem Graf von Stauffenberg und drei seiner Mitverschwörer am 21. Juli 1944 hingerichtet wurden, diente als Originalschauplatz der Szene im Film.

"In 80 Tagen um die Welt" (2004)

Jules Verne erreichte mit seiner mitreißenden Geschichte von dem mutigen Wissenschaftler Phileas Fogg, der es in 80 Tagen um die Welt schaffen will, ein Millionenpublikum. Über Jahrzehnte hinweg entstanden zahlreiche Verfilmungen der abenteuerlichen Reise.

Eine der wohl bekanntesten Filme wurde 2004 unter der Regie von Frank Coraci mit Hollywood-Legende Jackie Chan gedreht. Klar, dass für die Darstellung der Reise um die ganze Welt, internationale Drehorte gesucht wurden. Deutschland diente jedoch nicht nur dem eigenen Land als Kulisse, sondern stellte auch Orte aus England und Frankreich dar.

So ist die Bank of England in Wirklichkeit der Französische Dom am Gendarmenmarkt in Berlin. Das Gebäude der königlichen Akademie der Wissenschaften ist eigentlich das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Das Dampfmobil des Erfinders fährt durch den Riehmers Hofgarten in Berlin-Kreuzberg. Und auch als Phileas und Lau Xing am Bahnhof in Paris ein Plakat begutachten, ist im Hintergrund der Berliner Dom zu erkennen.

Hollywoodstar Jackie Chan in seiner Rolle als Passepartout auf dem Gendermarkt in Berlin 2003. © picture-alliance / ZB

"Die drei Musketiere" (2011)

Der erfolgreiche Abenteuerfilm von Regisseur Paul W. S. Anderson wurde ebenfalls auf deutschem Boden gefilmt. Hollywoodgrößen wie Orlando Bloom und Christoph Waltz drehten vor allem im fränkischen Raum. So diente die Festung Marienburg bei Würzburg als mittelalterliche Kulisse für die Geschichte der drei legendären Soldaten.

Auch die Alte Mainbrücke und das Bamberger Rathaus sind in dem Blockbuster von 2011 zu sehen.

"The First Avenger" (2014)

Und auch die Superhelden haben es bis vor unsere Haustüre geschafft. Chris Evans, Scarlett Johansson und Co. drehten große Teile des Films in Deutschland. Mehrere Orte in Berlin, wie der Potsdamer Platz und das Olympiastadion, sind zu erkennen. Am ICC (Internationales Congress Centrum Berlin) liefern sich Winter Soldier Bucky Barnes (Sebastian Stan), Black Panther (Chadwick Boseman), Falcon (Anthony Mackie) und Captain America (Chris Evans) eine wilde Verfolgungsjagd.

Auch das Gelände des Leipziger Flughafens wurde als Kulisse für die Avengers hergenommen. Hier wurden zwar einige der Figuren später per digitaler Nachbearbeitung in den Film eingefügt. Scarlett Johansson, Chris Evans und Sebastian Stan waren jedoch direkt anwesend.