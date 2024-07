Wer lebt in einer Ananas ganz tief im Meer und streitet sich mit Mark Hamill? SpongeBob Schwammkopf - zumindest dessen Fans. Die sind wegen einer Verkündung so gar nicht happy mit dem Star-Wars-Star...

Mark Hamills neuer Job bringt gleich Stress

Okay, haben wir den 1. April oder was ist hier los? Nein, es ist tatsächlich wahr: Mark Hamill, also Luke Skywalker aus Star Wars persönlich, bekommt gerade richtig Stress mit SpongeBob Schwammkopf. Zugegeben, nicht direkt mit der Comic-Figur (das wäre auch echt etwas schwer zu bewerkstelligen), sondern mit eingefleischten SpongeBob-Fans. SpongeBob-Ultras, sozusagen.

Mark Hamill soll nämlich eine Figur im kommenden Film "The SpongeBob Movie: The Search For SquarePants" (auf Deutsch etwa: "Der SpongeBob-Film: Die Suche nach den eckigen Hosen") sprechen: Niemand geringeren als den "Fliegenden Holländer", der Piratengeist, der unter dem Meer sein Unwesen treibt. Das wurde auf der diesjährigen "Comic Con" in San Diego verkündet - und stieß direkt auf Protest.

Der "Fliegende Holländer" ist in der originalen Zeichentrickserie in über 10 Folgen aufgetaucht und eine beliebte Nebenfigur aus dem "Bikini Bottom"-Universum.

Viele Vorwürfe gegen Mark Hamill

Doch wieso gibt es so viel Unmut wegen der Besetzung von Mark Hamill? Immerhin hat er bereits einige Jahre Erfahrung als Synchronsprecher diverser Trickfilme und Serien.

Im US-Original wurde bislang der "Fliegende Holländer" von Brian Doyle-Murray (der ältere Bruder von Bill Murray) gesprochen. Unter der Ankündigung auf "X" forderten viele Fans nun den OG-Sprecher zurück. Manche gingen sogar so weit, sich laut zu fragen, ob Hamill die Rolle nur wegen der größeren Star-Power hinter seinem Namen bekam.

Star-Wars-Nepotismus, also? Die wahren Gründe hinter der Besetzung sind noch nicht bekannt. Auch ob mit Axel Lutter (der den verstorbenen Hans Teuscher beehrte) die deutsche Stimme im Film zu hören ist, ist noch ungewiss.