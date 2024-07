Sylvester Stallone gleich dreimal: Mit "Demolition Man", "John Rambo" und "The Specialist" sorgt der Hollywoodstar für einen actiongeladenen Filmabend am Montag, 22.Juli, auf Kabel Eins. Du kannst nicht warten? Diese Klassiker mit Sylvester Stallone kannst du schon jetzt kostenlos auf Joyn streamen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Heute Abend im TV : "Demolition Man", "John Rambo" und "The Specialist" ab 20:15 Uhr auf Kabel Eins .

"John Rambo" kannst du bereits vor TV-Start kostenlos auf Joyn streamen.

Außerdem findest du drei Filme der "Rocky"-Reihe ebenfalls auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Darum geht es in "Demolition Man"

Ein Cop aus der Vergangenheit ist die einzige Rettung für die Zukunft: Sylvester Stallone in "Demolition Man". © picture alliance / Everett Collection

Wir feiern die Sylvester Stallone Super Sause auf Kabel Eins: Ab 20:15 Uhr siehst du die geballte Faustkraft des Superstars in gleich drei Action-Hits.

Dein Filmabend startet heute mit "Demolition Man": In der nicht mehr ganz so fernen Zukunft des Jahres 2032 gibt es keinerlei Verbrechen mehr auf der Welt. Als jedoch der 1996 eingefrorene Gangster Simon Phoenix erwacht, geht dieser auf der Flucht vor der Polizei über Leichen. Nur einer kann den Mörder aufhalten: Der zu Unrecht verurteilte Cop John Spartan, der Phoenix vor Jahrzehnten hinter Gitter brachte.

Auch er wurde eingefroren und findet sich 36 Jahre später in einer vollkommen veränderten Welt wieder. Wird er es schaffen, Phoenix aufzuhalten?

"John Rambo" kostenlos streamen:

Weiter geht dein Action-Abend ab 22:30 Uhr mit "John Rambo", dem vierten Teil der erfolgreichen "Rambo"-Reihe. Dabei handelt es sich wohl um den brutalsten Film der Reihe. Wir haben mitgezählt: Die Ein-Mann-Armee schaltet ganze 236 seiner Feinde aus.

Im Film hat sich John Rambo eigentlich dem Kampf und der Gewalt abgeschworen und lebt als Skipper im thailändischen Dschungel. Als eine Gruppe Missionare in der Nähe vom Militär entführt wird, heuert ihn eine Gruppe Söldner an, um ein Boot zu navigieren. Ungewollt wird Rambo erneut ins Gefecht gezogen. Einem Kampf kann er nun nicht mehr entgehen.

Anzeige

Anzeige

Sylvester Stallone in "The Specialist"

Sylvester Stallone und Sharon Stone bilden ein dynamisches Duo in "The Specialist". © picture alliance / Everett Collection

Um Mitternacht wartet ein weiterer Action-Klassiker auf dich: Sylvester Stallone an der Seite von Sharon Stone in "The Specialist". Darum geht's:

May Munro heuert den ehemaligen Sprengstoffexperten Ray Quick an, um Rache an den Mördern ihrer Eltern zu nehmen.

Das Ziel: Der Chef eines Drogenkartells in Miami und dessen Sohn. Doch May spielt ein gefährliches Spiel und zieht Ray mit in die Unterwelt von Miami.

Anzeige

Anzeige

So schrieb sich Sylvester Stallone selbst zur Hollywood-Legende

Neben seiner Rolle als "John Rambo" ist Sylvester Stallone auch als Rocky Balboa weltberühmt. Dass dem Hollywood-Schauspieler der Charakter des fiktiven Boxers wie auf den Leib geschrieben ist, ist kein Zufall. In den 1970er Jahren schrieb Sylvester Stallone das Drehbuch für den ersten "Rocky"-Film selbst.

Er übernahm die Hauptrolle und "Rocky" avancierte 1977 mit zehn Nominierungen zur Oscar-Sensation. Das Box-Drama holte die Auszeichnungen als bester Film sowie für Regie und Schnitt.