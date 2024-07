Überraschendes Ergebnis - Die am besten bewertete Serie 2024: auf Joyn im kostenlosen Stream

Die Nutzer der Film- und Seriendatenbank IMDb haben entschieden: Am höchsten in ihrer Gunst liegt weltweit momentan eine japanische Animationsserie mit über 1000 Folgen - und du findest sie auf Joyn!

Das Wichtigste in Kürze Auf IMDb können User aus aller Welt Serien und Filme bewerten.

Für die erste Hälfte des Jahres 2024 setzte sich das Anime "One Piece" an die Spitze.

Die Serie begeistert weltweit Fans und steht auf Joyn auch auf Deutsch zur Verfügung.

Beste Serie 2024: 9,08 von zehn möglichen Punkten

IMDb, eine Datenbank für Serien, Filme und Games, hat sich die Bewertungen von allen Serien angeschaut, von denen dieses Jahr eine Staffel gestartet ist, und eine Rangliste für 2024 aufgestellt. Damit ergibt sich die weltweit beliebteste aktuelle Serie und sie heißt: "One Piece".

Das Anime - also eine japanische Animationsserie - setzte sich mit 9,08 von zehn Punkten klar an die Spitze, denn die folgenden Konkurrenten sammeln sich um die Werte 8,3 bis 8,8 herum. Kein Wunder, die Geschichte um die spannenden, lustigen und manchmal düsteren Abenteuer der Piratenbande hat weltweit Fans. Im deutschsprachigen Raum strahlt der Sender ProSieben MAXX die Serie aus und ist damit schon bei Folge 1.071 angekommen. Die aktuellen Folgen kannst du kostenlos auf Joyn streamen.

Darum geht es bei "One Piece"

"One Piece" ist eine der erfolgreichsten Animeserien aller Zeiten. In schon über tausend Folgen erzählt sie die Abenteuer der Strohhutbande, der Crew eines Piratenschiffs auf der Suche nach dem sagenumwobenen Schatz "One Piece".

Auf ihrer Fahrt besucht sie zahllose Inseln, die alle eine kleine, phantasievolle und oft etwas verrückte Welten für sich sind. Auf den ersten Blick ist es eine lustige Abenteuergeschichte, wie es viele gibt. Aber das Besondere an "One Piece" ist das großartige Storytelling und die Tiefe der Charaktere. Selbst jeder Nebencharakter hat noch eine tiefgehende und berührende Hintergrundgeschichte und lässt einen mitfühlen.

Schon seit über 1000 Folgen in zahllose Abenteuer verstrickt: Die Helden von "One Piece" © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Ruffy und die Strohhutpiraten

Auch die Hauptcharaktere der Strohhutbande wirken auf den ersten Blick ziemlich skurril, aber sind nicht zu bremsen, wenn es darum geht, eine unterdrückte Insel zu befreien. Nur wenige Gewaltherrscher überstehen eine Begegnung mit dem Kapitän Monkey D. Ruffy, der seinen Körper dank Teufelskräften wie Gummi strecken kann, oder seinem Stellvertreter Zorro, der mit drei Schwertern zugleich kämpft.

Auch Navigatorin Nami, die das Wetter beherrscht, lässt man besser in Ruhe, und Archäologin Robin, die zahllose helfende Arme und Hände wachsen lassen kann, sowieso. Kanonier Lysop mag ein Feigling sein, aber er ist auch ein meisterlicher Scharfschütze und Schiffsarzt. Chopper ist zwar ein ängstlicher kleiner Elchmensch, aber wenn er seinen Mut zusammennimmt, kann er zum Elchmonster werden.

Koch Sanji kickt mit seinen Füßen alles weg, was sich ihm in den Weg stellt und Schiffsmusiker Brook ist nicht totzukriegen, da er ein Skelett ist. Zimmermann Franky ist ein waffenstarrender Cyborg und Fischmensch Jimbei hat Riesenkräfte. Diese bunte Truppe bringt die Welt von "One Piece" zum Beben!

Tauche ein in die Welt der Animes

