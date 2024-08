"What We Do in the Shadows": Was dich in Staffel 6 erwartet

Die gute Nachricht zuerst: "What We do in the Shadows" bekommt eine neue Staffel! Die Schlechte: Es wird wohl auch die letzte sein. Alle Informationen findest du hier.

Staffel 6 ab 21. Oktober

Endlich geht es weiter bei "What We Do in the Shadows". Nach fünf Staffeln und einer Unterbrechung (aufgrund des Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood 2023) kommt nun eine weitere: Am 21. Oktober 2024 startet die sechste Staffel in den USA; bald darauf soll sie dann auch in Deutschland erscheinen.

Der Chef der Produktionsfirma FX, John Landgraf, erklärte die sechste Staffel jedoch als natürlichen Abschluss der mittlerweile fünfjährigen Laufzeit der Serie. Sprich: Es ist vorbei, endgültig.

Das schmerzt fast schon mehr als ein Pfahl durchs Herz. Besonders, weil die Serie schon auf eine Fanbase aufbaute, die mehr aus der Welt der verrückten Vampire wollte. "What We Do in the Shadows" geht nämlich auf den Film "5 Zimmer, Küche, Sarg" von Taika Waititi und Jemaine Clement zurück.

Wer Trost braucht oder die Zeit bis zum Deutschland-Release der neuen Staffel überbrücken möchte, kann sich die ersten vier Staffeln nochmal bei Joyn PLUS+ anschauen!

Guillermos (rechts) und Nandors (links) Beziehung wurde über die letzten Staffeln hinweg öfter auf die Probe gestellt. Werden sie nun getrennte Wege gehen? © picture alliance / Everett Collection | ©FX Networks/Courtesy Everett Collection

Worum es in Staffel 6 gehen könnte

Eines ist bei der chaotischen Gruppe der Vampire Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou), Lazlo (Matt Berry), Colin (Mark Proksch) und ihrem Diener Guillermo (Harvey Guillen) sicher: langweilig wird es bestimmt nicht. In der neuen Staffel werden sich die Vampire auf die Suche nach Arbeit machen, nach New Hampshire reisen und eine menschliche Dinnerparty besuchen. Auch mit dem Baron werden sie wieder feiern gehen und nebenbei einen Dämon beschwören.

Als letzte Staffel müssen natürlich auch einige Handlungsstränge abgeschlossen werden. Mit der Rückkehr eines ehemaligen Mitbewohners der Vampire werden diese mit ihrem gescheiterten Plan, die Weltherrschaft an sich zu reißen, konfrontiert. Schließlich sind sie damit nie weiter als der Ashley-Street gekommen.

Auch Guillermo wird sich in dieser Staffel endlich entscheiden müssen. Nach seiner kurzfristigen Erfahrung als Vampir entschied er sich im Finale der fünften Staffel gegen den Blutsauger-Lifestyle. Jetzt wird er seinen Platz in der Welt neu überdenken müssen, genauso wie seine Beziehung zu seinem Meister Nandor.