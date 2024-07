Wie die Stars aus "Das Wunder von Bern" heute aussehen!

Schon über 20 Jahre ist es her, dass dem späteren "Sommermärchen"-Regisseur Sönke Wortmann mit dem Kinofilm "Das Wunder von Bern" ein Kassenschlager gelang. Viele der Schauspieler:innen sind heute noch gut im Geschäft.

Anzeige

Lust, die deutsche Fußballnationalmannschaft im Sommermärchen der WM 1954 zu sehen?

➡ Sieh dir den Film "Das Wunder von Bern" jetzt auf Joyn an.

Wer sich in den nächsten Wochen ganz dem EM-Fieber hingeben will und über die Spiele hinaus noch weiteren Fußball-Input braucht, der kann aktuell auf Joyn das Sport-, Familien- und Nachkriegs-Drama "Das Wunder von Bern" (2003) anschauen. Darin verknüpft Filmemacher Sönke Wortmann (64) die Geschichte einer Vater-Sohn-Beziehung mit dem titelgebenden Ereignis: dem WM-Gewinn der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 1954. Die Hauptdarsteller:innen begegnen uns auch heute noch regelmäßig in den Medien.

Louis Klamroth alias Mattes Lubanski

Louis Klamoth als Zwölfjähriger in der Rolle des Matthias Lubanski (l.) ist heutzutage in seiner Funktion als Moderator aktiv. © picture alliance / HMB Media | Uwe Koch / Everett Collection | Courtesy Everett Collection

Als Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer (62) und der Kamera-Assistentin Katrin Klamroth liegt Louis Klamroth (34) das Schauspielern im Blut - zumindest dachte man das, als man den damals Zwölfjährigen so souverän als Matthias "Mattes" Lubanski auf der Leinwand agieren sah. Tatsächlich drehte er jedoch nur noch einen weiteren Spielfilm ("Schenk mir dein Herz") sowie einen Kurzfilm ("Zeitfenster"), bevor er einen Karriereweg als Moderator einschlug. Heute ist er Gastgeber in der ARD-Polit-Talkshow "Hart aber fair".

Im Clip: Fragen an Louis Klamroth - Wer ist sein Celebrity Crush?

Anzeige

Anzeige

Peter Lohmeyer alias Richard Lubanski

Auf dem linken Bild ist Peter Lohmeyer (r.) in "Das Wunder von Bern" und rechts vor der Kamera bei einem Schalke-Spiel zu sehen. © picture alliance / HMB Media | Uwe Koch / Everett Collection | Courtesy Everett Collection

Der Pfarrerssohn, vierfache Papa und bekennende Schalke-Fan spielte seinerzeit den Kriegsheimkehrer Richard. Der tatsächliche Vater von Louis Klamroth spielte er im Film den Vater von Klamroths Rolle des Matthias. Zum Zeitpunkt des "Wunder von Bern"-Drehs war er schon eine ganze Weile als gefragter Schauspieler bekannt - und ist es bis heute. Zuletzt war er im ZDF-Film "Wir haben einen Deal" als heimlicher Dorf-Herrscher mit dunkler Vergangenheit zu sehen.

Johanna Gastdorf alias Christa Lubanski

Hier ist Johanna Gastdorf im Film "Das Wunder von Bern" (l.) und auf einer kürzlichen Filmpremiere zu sehen. © picture alliance / Universal | Mary Evans / SvenSimon | Malte Ossowski

Für die zuvor vor allem am Theater erfolgreiche Johanna Gastdorf (65) bedeutete ihre Rolle als Trümmerfrau und Mutter von Mattes den Durchbruch als Kino-Schauspielerin. Mittlerweile stand sie in über 120 Film- und Fernsehrollen vor der Kamera, häufig in TV-Krimis. Im Kino konnte man sie zuletzt in Charly Hübners (51) Fantasy-Komödie "Sophia, der Tod und ich" als Mutter eines Todgeweihten bewundern.

Anzeige

Anzeige

Katharina Wackernagel alias Annette Ackermann

Katharina Wackernagel (war in das "Wunder von Bern" die Frau des Sportreporters (l.). Vor Kurzem war sie in der "NDR Talk Show" zu Gast. © picture alliance / United Archives | kpa Publicity / Georg Wendt

Katharina Wackernagel (45) entstammt einer Schauspieler-Familie und stand als 16-Jährige erstmals vor einer Filmkamera. Auch für sie bedeutete ihre Rolle in "Das Wunder von Bern" den Durchbruch - hier verkörperte sie die Frau eines Sportreporters. Seitdem war sie in zahlreichen Film- und Fernsehrollen zu sehen und gab 2018 ihr Debüt als Spielfilm-Regisseurin ("Wenn Fliegen träumen"). Seit April 2024 läuft die (aktuell in der Sommerpause befindliche) fünfte Staffel der humoristischen Krimiserie "Mord mit Aussicht", in der sie eine Kommissarin spielt.

Lucas Gregorowicz alias Paul Ackermann

Lukas Gregorowicz in seiner Rolle als sympathischer Reporter (l.) und bei einer Premiere des Filmes "Polizeiruf 110: Muttertag". © picture alliance / United Archives / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Als SZ-Sportjournalist Paul Ackermann bildete der Deutsch-Pole Lucas Gregorowicz (47) mit Film-Ehefrau Katharina Wackernagel in "Das Wunder von Bern" einen fröhlichen Kontrapunkt zur traurigen Kriegsheimkehrer-Geschichte. Der viel beschäftigte Partner von Schauspielkollegin Anna Maria Mühe (39) und ehemalige "Polizeiruf 110"-Schauspieler war zuletzt in der ARD-Mystery-Krimiserie "Oderbruch" als polnischer Kripobeamter zu sehen.

Anzeige

Anzeige

Wenn du erfahren willst, was aus dem "Ghostbusters"-Cast nach 40 Jahren geworden ist, dann lass dir unter keinen Umständen "Ghostbusters: Legacy" entgehen. Kennst du auch schon das "Jumanji"-Remake? In der Übersicht erfährst du, welche Filmreferenzen dort alles auftauchen.