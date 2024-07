Welcher Film "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth bekannt machte!

Louis Klamroth ist vielen politik-interessierten Fernsehzuschauer:innen als Nachfolger von Frank Plasberg im ARD-Talk "Hart aber fair" bekannt. Aber kann es sein, dass du sein Gesicht schon mal gesehen hast? Vielleicht als Kind auf dem Bildschirm, der Leinwand oder auf Filmplakaten?

Als Moderator einer Polit-Talkshow braucht Louis Klamroth (34) regelmäßig ein dickes Fell - denn auf Social Media gehen die Zuschauer:innen mit dem "Hart aber fair"-Gastgeber mitunter hart, aber gar nicht so fair ins Gericht. Selbst sein Vorgänger Frank Plasberg (67) sparte nicht mit Kritik und so blickte Klamroth Anfang 2024 auf ein "durchwachsenes" erstes Jahr zurück. Dennoch bereut er nicht, Moderator geworden zu sein. Dabei hätte es durchaus auch anders kommen können.

Im Clip: Fragen an Louis Klamroth - Wer ist sein Celebrity Crush?

Mit Papa vor der Kamera

Dem Sohn von Schauspieler Peter Lohmeyer (62) und Kamera-Assistentin Katrin Klamroth stand eine Schauspiel-Karriere offen, wie sie schließlich seine Schwester Lola Klamroth (32) eingeschlagen hat. Dreimal stand er als Kind gemeinsam mit seinem Vater vor der Kamera.

In "Das Wunder von Bern" war Louis Klamroth (l.) mit seinem Vater Peter Lohmeyer vor der Kamera zu sehen. © picture alliance / dpa

Seine mit Abstand bekannteste Rolle war mit zwölf Jahren die eines fußballbegeisterten Jungen, des elfjährigen "Mattes" im Kino-Hit "Das Wunder von Bern" (2003). Überlebensgroß prangte Louis Klamroths Kindergesicht damals auf Werbeplakaten. Gemeinsam saßen Papa und Sohn unter anderem auf Thomas Gottschalks (74) "Wetten dass …?"-Sofa und der Kleine schlug sich dort wacker. Aktuell ist das Sport-, Familien- und Nachkriegs-Drama passend zur am Freitag startenden Fußball-EM der Männer auf Joyn streambar.

Vom Kinderstar zum Polit-Talker

Im Film spielt Lohmeyer einen Spätheimkehrer, der 1954 versucht, mit seinem in seiner Abwesenheit geborenen Sohn, gespielt von Klamroth, eine Verbindung aufzubauen. Die Kritiken für den Teenie fielen damals gut aus, man attestierte dem sympathischen, rotwangigen Kerl, das Schauspiel-Talent seines Vaters geerbt zu haben. Ein Sprungbrett?



Es kam bekanntlich anders: Später orientierte sich der Partner von Klima-Aktivistin Luisa Neubauer (28) statt am Papa an seiner Großtante, der Journalistin Wibke Bruhns (1938-2019). Die hatte sich als erste Nachrichtensprecherin im bundesdeutschen Fernsehen 1971 selbst einiges an Kritik anhören müssen. In Briefen beschwerten sich Zuschauer:innen, sie solle sich lieber um ihren Mann und ihre Kinder kümmern.

