Anime-Fans: VR-Brillen bereithalten, denn es geht zurück ins tödlichste Spiel aller Zeiten! In zwei noch nie gezeigten "Sword Art Online"-Filmen siehst unerzählte Geschichten von Asuna und Kirito aus den Anfangszeiten des Games.

Diese "Sword Art Online"-Filme gibt es zu sehen 20.12. 20:15 Uhr auf ProSieben MAXX: Sword Art Online The Movie: Progressive - Aria of a Starless Night

27.12. 20:15 Uhr auf ProSieben MAXX: Sword Art Online The Movie: Progressive - Scherzo of Deep Night"

Beide Filme siehst du ungeschnitten in deutscher Synchronfassung

Nach der Ausstrahlung kannst die Filme kostenlos online auf Joyn streamen

Abenteuer in virtuellen Welten gibt es auch in: "Log Horizon" - Ganze Folgen auf Joyn

Darum geht's bei "Sword Art Online The Movie: Progressive - Aria of a Starless Night"

"Sword Art Online" ist die neueste Entwicklung in Sachen Gaming: Die Spielerinnen und Spieler setzen einen Helm auf und erleben das Spiel mit allen Sinnen - ihre Körper bleiben regungslos in der Realtität. Nur am Tag des Launches verschwindet plötzlich der Logout-Button. Kein Bug, wie der Erfinder des Spiels verkündet, sondern eine Herausforderung: Das Spiel endet erst, wenn der Boss im obersten Stockwerk der Spielwelt besiegt ist. Bis dahin gilt: Wer im Spiel stirbt, bekommt durch den Helm das Gehirn gegrillt und stirbt auch in echt. Wer raus will, muss durchhalten. Diese Geschichte haben wir in der Serie "Sword Art Online" vor allem aus der Perspektive des jungen Gamers Kirito gesehen. Im Film "Aria of a Starless Night" erleben wir, wie es Asuna ergangen ist.

Asuna ist eine behütete Oberschülerin. Gaming kommt für sie nicht in Frage, sie soll sich aufs Lernen konzentrieren. Doch einmal leiht sie sich das neueste Spielzeug ihres Bruders aus und landet prompt und für viel länger als gedacht in der Welt von "Sword Art Online". Ganz ohne Erfahrung muss sie sich in Windeseile die Fähigkeiten aneignen, um in dem gnadenlosen Game zu überleben. Dabei schließt sie Freundschaften, erlebt einen tragischen Verlust und trifft schließlich auf Kirito ...

Darum geht's bei "Sword Art Online The Movie: Progressive - Scherzo of Deep Night"

Asuna und Kirito sind ein Team geworden und kämpfen in ihrer Gilde oft an vorderster Front, um den Weg zu den oberen Bereichen der Welt von "Sword Art Online" freizumachen. Zwischen den Gilden aber gibt es Reibereien und Konkurrenzkämpfe, die gefährlich werden könnten. Denn wenn bei gefährliche Einsätzen nicht alle an einem Strang ziehen, enden sie leicht tödlich.

Krito und Asuna versuchen zwischen der "Aincrad Befreiungsarmee“ und den "Dragon Knights Brigade" zu vermitteln und bekommen es dabei mit Kibao zu tun, mit dem Kirito schon ganz am Anfang des Spiels aneinander geraten war. Und so nach und nach erhärtet sich der Verdacht, dass im Hintergrund jemand die Strippen zieht, um ganz eigene Ziele zu erreichen. Trotz aller Widrigkeiten halten Asuna und Kirito zusammen und entwickeln eine tiefe Verbundenheit ...