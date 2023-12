Affären-Gerücht um Luca Hänni - jetzt bezieht er Stellung!

Luca Hänni hat im August seiner Partnerin Christina Luft das Jawort gegeben. Doch nur wenige Wochen nach der Hochzeit kamen erste Gerüchte auf, dass die österreichische Sängerin Julia Kautz ihre Ehe in Gefahr bringen könnte. Was ist an diesen Spekulationen dran? Im Interview mit ProSieben bezieht Luca jetzt Stellung.

Anzeige

Julia Kautz arbeitet schon lange mit Luca Hänni zusammen. Die beiden nahmen nicht nur gemeinsam Songs im Tonstudio auf, auch bei seiner Club-Tour ist die Österreicherin als musikalische Unterstützung mit dabei. Laut "inTouch" könnte die Zusammenarbeit der beiden gefährlich für Lucas Ehe werden. Doch was hält er selbst von diesem Gerücht?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Luca Hänni: "Das ist normal in unseren Jobs"

In unserem exklusiven Interview gibt der 29-Jährige ganz offen zu, dass er sich aus derartigen Spekulationen überhaupt nichts macht. "Bei Gerüchten bin ich wirklich hart im Nehmen", stellt der Musiker klar und fügt hinzu: "Das ist aber normal in unseren Jobs!"

Auch über ihn selbst kursierten in den vergangenen Jahren bereits eine ganze Menge an Gerüchten - unter anderem wurde ihm eine Turtelei mit Helene Fischer nachgesagt, weil er einst zusammen mit der Schlager-Ikone übers Tanzparkett schwebte.

An den Turtel-Gerüchten um ihn und Julia sei letztendlich aber überhaupt nichts dran - im Gegenteil! Luca ist mit seiner Frau Christina überglücklich. So betont er:

Bei uns ist alles gut! Luca Hänni, , 2023

Anzeige

Anzeige

Luca Hänni spricht mit seiner Christina ganz offen über Gerüchte

Mit solchen Schlagzeilen gehe das frisch verheiratete Paar immer ganz locker um, wie Luca in unserem exklusiven Interview preisgibt. "Solche Gerüchte kann es manchmal geben. Selber weiß man dann aber immer am besten, was stimmt und was nicht stimmt", führt der ehemalige "The Masked Singer"-Gewinner weiter aus.

Und wenn sich Luca doch mal bei einer Schlagzeile unsicher ist, spricht er das bei seiner Christina einfach an: "Besser dann immer selber mal kurz nachragen, weil meistens ist eigentlich nichts dahinter", meint er abschließend.

Übrigens: Jetzt äußert sich Luca Hänni zum Thema Familienplanung, was er dazu sagt erfährst du hier.