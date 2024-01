Andreas Ellermann hat große Pläne mit Nadja Abd el Farrag: Kehrt sie jetzt zurück ins TV?

2024 soll das Jahr der Nadja Abd el Farrag (58) werden. Das wünscht sich jedenfalls ihr Freund und Gönner, Selfmade-Millionär und Entertainment-Fan Andreas Ellermann (59). Er hat mit "Naddel" viel vor - aber einer Idee zeigt er die rote Karte.

Eben noch nahm Andreas Ellermann seine Freundin Nadja Abd el Farrag in einem Interview vor "unfairen" Behauptungen in Schutz ("Nadja hat nie Alkohol getrunken"), jetzt schmiedet er für sie (und sich) große Pläne für das neue Jahr. Wie "Bild" berichtete, will Ellermann dafür sorgen, dass 2024 "das Jahr von Nadja wird".

Ellermann, der der ehemaligen Freundin von Dieter Bohlen (69) im letzten Jahr aus einer Krise half, hat Großes vor. Er will "Naddel" zurück zum Erfolg führen - allerdings nicht um jeden Preis. Ein geplantes Projekt wird erneut abgesagt.

Andreas Ellermann will mit Nadja Abd el Farrag als Duo durchstarten

Andreas Ellermann moderiert schon seit 2003 auf TV Hamburg 1 regelmäßig die Show "Ellermanns Hitparade". Hier will er, so sagte er "Bild", Nadja Abd el Farrag nun regelmäßig auftreten lassen: "So bekommt sie wieder eine dauerhafte TV-Präsenz." Schon am 14. Januar soll Nadjas Premiere bei "Ellermanns Hitparade" über Bühne und Bildschirm gehen.

Das soll, geht es nach Ellermann, nur der Startschuss in ein Jahr voller gemeinsamer Projekte sein. "2024 werden wir als Gesangsduo durchstarten, dafür werden wir in Kürze einen neuen Titel aufnehmen", verriet der Millionär im Gespräch mit "Bild". "Außerdem planen wir aktuell mehrere Auftritte in Deutschland und den Nachbarländern."

Auf der Liste für potenzielle Liveauftritte stand schon mehrfach Mallorca. Ein Engagement am Ballermann wurde im letzten Jahr aber kurzfristig gekippt und auch jetzt bleibt der Ballermann vorerst tabu. Ellermann: "Die Reisestrapazen kann und möchte ich ihr nicht zumuten. Dazu die Hitze!"

Darum lässt Andreas Ellermann Nadja Abd el Farrag nicht an den Ballermann

"Sie muss sich erst mal weiter festigen und zur Ruhe kommen", fügte Ellermann hinzu und deutete damit an, dass der Kampf um Abd el Farrags Stabilität noch nicht gewonnen ist. Im Interview mit "t-online.de" verwies er bereits auf eine ADHS-Erkrankung seines Schützlings. Langfristig wolle Ellermann dafür sorgen, dass Abd el Farrag ihr Leben auch ohne seine Betreuung auf die Reihe bekomme. Allerdings scheint der Weg noch weit: "Sie hat Schwierigkeiten, mit Geld umzugehen und zu haushalten. Was reinkommt, geht meist sofort wieder raus. Da muss sie von mir noch viel lernen", offenbarte er "Bild".

Der 1,95-Meter-Mann ist und bleibt Nadjas großer Freund und Gönner. Auch finanziell. Er besorgte ihr eine Wohnung in Hamburg und unterstützt sie anderweitig: "Nadja meldet sich regelmäßig, dann füllen wir ihr den Kühlschrank", sagte er zu "Bild". Warum er das alles macht? Ellermann: "Sie ist für mich zu einer guten Freundin geworden, für mich ist das ein Akt der Menschlichkeit."