Bei "Promi Big Brother" fließen dicke Tränen: Das hält Daniela Katzenberger vom "Klein-Krieg"

Showdown zwischen Iris (56) und Peter Klein (56): "Promi Big Brother" (SAT.1) verordnete den "Rosenkriegern" eine Therapiesitzung unter vier Augen - plus TV-Kamera. Da hat natürlich auch Daniela Katzenberger (37), Tochter von Iris Klein, gespannt zugeschaut.

Acht Monate lang redeten Iris und Peter Klein nicht miteinander, sondern höchstens - in aller Öffentlichkeit - übereinander. Im "Promi Big Brother"-Container trafen sie nun erstmals wieder direkt aufeinander. Vor dem Wiedersehen war nicht nur Iris nervös, sondern auch ihre Tochter Daniela Katzenberger. Als Ihre Mutter (zur Überraschung vom ahnungslosen Peter) in den Container einzog, machte "die Katze" ihrer Mama mit einem rührenden Instagram-Post Mut. Sie schrieb:

Völlig Wurscht, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Daniela Katzenberger, November 2023

Das hält Daniela Katzenberger von der Aussprache der Kleins

Nach der Mittwochsfolge meldete sich Daniela Katzenberger am Donnerstagmorgen bei ihren Instagram-Fans zu Wort und ließ die Aussprache zwischen Iris und deren Ex Peter noch einmal Revue passieren. Sie selbst finde es "ziemlich krass", wie Peter sich in dem Gespräch verhalten hat. So gibt die Katze ganz offen zu:

Das hat mich menschlich so abgefuckt. Daniela Katzenberger, , 2023

Zudem könne sie überhaupt nicht verstehen, dass Peter nicht über die Fremdgeh-Vorwürfe spricht: "Wenn doch wirklich nichts war, warum tut man dann aber auch nichts dafür, um das mal klarzustellen, sondern tut alles dafür, um die Welle zu reiten?"

Die 37-Jährige glaube nicht, dass Peter mit dieser Strategie weit kommt und sein Ziel, aus dem Schatten der Katzenberger-Familie zu treten, . "Das tut mir wirklich leid, aber der Peter ist kein Entertainer. Das ist keiner, der sehr unterhaltsam ist. Der ist lieb, der hat ein gutes Herz, aber das ist kein Entertainer", stellt sie klar und fügt abschließend hinzu: "Na ja, der wird auch noch sein Geschäftsmodell finden."

Daniela Katzenberger hat ihre Mutter vor PBB gebrieft

Wie alle Reality-Fans hatte sich auch Daniela Katzenberger über den bevorstehenden Showdown ihre Gedanken gemacht. In einer Instagram-Story, teilte sie ihren Instagram-Fans (2,2 Millionen Follower) mit: "Ich muss euch ganz ehrlich sagen: Ich sehe das mit einem lachenden und weinenden Auge."

Einerseits freue sie sich, dass der große Traum ihrer Mutter, endlich bei "Promi Big Brother" dabei sein zu können, in Erfüllung ging: "Als ihre Tochter weiß ich, dass sie seit 100 Jahren ins 'Promi Big Brother'-Haus wollte. Schon immer."

Andererseits finde sie "die Konstellation jetzt richtig krass", erklärte sie. "Aber klar, ich weiß, warum die zusammen gecastet wurden der Peter und meine Mutter. Die wollen, dass es da scheppert. Ich habe sie vorher etwas gebrieft, aber ihr wisst ja alle, wie meine Mutter ist, die ist sehr emotional. Positiv wie auch negativ. Ich weiß nicht, was sie da drinnen macht und wie sie reagiert. Sie sieht den Peter dort jetzt nach Monaten wieder, es gab vorher keine Aussprache."

Daniela Katzenberger wünscht ihrer Mutter Iris Klein eine "längere Zündschnur"

Daniela, Iris' Tochter aus ihrer ersten Ehe mit Jürgen Katzenberger, hofft, so teilte sie ihren Fans mit, dass ihre Mutter "eine ein bisschen längere Zündschnur hat als sonst." "Die Katze" ist selbst Reality-TV-Profi und analysierte: "'Big Brother' ist Fluch und Segen gleichzeitig, je nachdem, wie man es anstellt. Man kann sich selber richtig in die Pfanne hauen oder man kann vieles auch zurechtrücken, mal den Leuten eine andere Seite zeigen und das wünsche ich mir für sie."

Am Mittwochnacht wurde Katzenberger dann Zeuge, wie sich ihre Mutter und Peter Klein in einer vom "großen Bruder" verordneten Aussprache Aug in Aug gegenüber saßen. Das lief anfangs wider Erwarten ganz gut. Iris zeigte sich sogar selbstkritisch: "Ich bereue heute, dass ich so emotional reagiert habe und auch übers Ziel hinausgeschossen bin." Zu ihrer Verteidigung sagte sie, sie sei zu "rachsüchtig" gewesen, aber auch im völligen Gefühlschaos: "Ich habe acht Wochen lang nur geschrien, nur geweint und war am Boden zerstört."

Iris Klein und Peter: So lief ihre Aussprache ab

Bei ihrem Noch-Mann Peter habe sie Ehrlichkeit vermisst: "Den Zug hat er einfach verpasst." Das sah Peter ganz anders. Er warf Iris vor, sie habe die Fremdgeh-Gerüchte selbst in die Welt gesetzt. Ein Liebes-Comeback schloss er aus, obwohl er sich durchaus auch an schöne Momente erinnere, er wünsche sich aber eine Aussöhnung. Das Gespräch war emotional, Iris Klein konnte die Tränen nicht zurückhalten.

Trotzdem schlugen die Wogen der Erregung dann doch noch mal hoch. Im Fokus blieb der Fremdgeh-Vorwurf an Peter, der eine Untreue weiter vehement abstritt. "Das ist eine Lüge! Diese Lüge hast du ins Internet gesetzt", beschuldigte er Iris. Darauf folgten noch weitere Vorwürfe von ihrer Seite.

Immerhin ein gemeinsamer Nenner wurde gefunden: Beide wollen die Scheidung. Da dürfte auch Daniela Katzenberger froh sein.

