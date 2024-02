Bill Kaulitz: Auf der Suche nach seinem Feiertags-Crush

Mr. X, bitte melden! Bill Kaulitz (34) ist auf der Suche nach einem Mann. Einem ganz bestimmten. Den hat er bei seiner Weihnachtsfeier getroffen - kurz und heftig - und dann aus den Augen verloren. Per Podcast startete der Tokio-Hotel-Sänger jetzt einen Such-Aufruf.

"Groß und wahnsinnig hübsch", viel mehr weiß Bill Kaulitz nicht über den Mann, der ihm offenbar den Kopf verdreht hat. So sehr, dass er sogar in der neuen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom betreibt, einen Such-Aufruf startete.

Im Clip: So schwärmt Bill Kaulitz von seinem Flirt

Bill Kaulitz: "Der war so straight - das fand ich hot"

Der große Unbekannte arbeite bei TikTok und habe die Weihnachtsfeier erst spät verlassen. Zumindest das weiß Bill Kaulitz noch gewiss. Noch deutlicher scheinen die Erinnerungen an das kurze, aber sehr intensive Kennenlernen zu sein, das den Sänger und Entertainer gerade um den Schlaf bringe.

"Der war so straight - das fand ich so hot", schilderte Kaulitz den "Erstkontakt" während der Party - und was ihn besonders beeindruckt habe: "Der kam einfach rüber zu mir und meinte: 'Ey, ich bin beruflich hier, super unprofessionell - aber ich muss dir einfach sagen, wie heiß ich dich finde!'" Das Kennenlernen fiel sogleich handfest aus, wie Bill Kaulitz weiter verriet: "Fasst mich dabei schon an, fasst mir quasi schon so halb unters T-Shirt und sagt mir: 'Ich muss dir einfach sagen, du bist so hot! Du siehst in echt noch viel besser aus!'"

Bill Kaulitz auf der Suche nach einem heißen Unbekannten: "Bitte melde dich"

Auf der Party verlor man sich leider schnell aus den Augen, aber seither ging der Unbekannte Kaulitz nicht mehr aus dem Sinn. Er habe bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt, seinen Kurzflirt wiederzufinden. Er habe sogar Fotos und Videos von der Party begutachtet. Allerdings leider vergeblich. Auch andere befragte Teilnehmer der Veranstaltung konnten keine sachdienlichen Hinweise geben - obwohl der heiße Unbekannte auch anderen aufgefallen sei.

Nun hofft Bill, dass sein Mr. X die Podcast-Folge hört und Kontakt aufnimmt. Vielleicht ein Fall für Julia Leischik? Jedenfalls fleht Bill im Geiste deren Sendung: "Bitte melde dich!"