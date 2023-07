Boris Becker: Ex-Verlobte packt aus! Sandy Meyer-Wölden spricht offen über die Trennung

Schluss machen per SMS oder WhatsApp ist keine Erfindung der "Generation Z". Über die Tücken der mobilen Welt und Kurznachrichten stolperte auch Boris Becker (55). Sagt jedenfalls seine Ex-Verlobte Sandy Meyer-Wölden (40). Sie behauptet jetzt wohl, dass damals eine "falsch" gelesene SMS der Trennungsgrund war..

Erst Anfang August feiert die ITVX-Dokumentation "The Rise and Fall of Boris Becker" auf dem Streamingdienst Paramount+ Premiere. Aber schon jetzt wird die Tennis-Legende beschossen, wie von einer Ballmaschine, die im Sekundentakt Tennisbälle abfeuert.

Boris Becker im Kreuzfeuer von Lilly Becker und Sandy Meyer-Wölden

In dieser Dokumentation( nach "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" von AppleTV+ bereits die zweite binnen weniger Monate) übernehmen Beckers Verflossene die Rolle der Ballmaschine und feuern statt mit Bällen mit nicht so netten Worten über den ehemaligen "König von Wimbledon".

Bei "Bild" sickerte bereits durch, dass Beckers Noch-Gattin Sharlely "Lilly" Becker (47) sich in der Dokumentation über Boris äußern wird und über ihn gesagt haben soll: "Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen".

Auch Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden soll in der Doku ein wenig geplaudert haben. Mit Meyer-Wölden kam Boris Becker August 2008 zusammen, die beiden waren kurz verlobt. Für "Sandy" ließ er damals Lilly sitzen - trotzdem hielt die Liebe zwischen Boris Becker und Meyer-Wölden nur ein paar Monate.

Meyer-Wölden packt in der Dokumentation vor allem über die Trennung aus. Und sie enthüllt, dass es am Ende vielleicht nur ein SMS-Missverständnis war, ein übersehenes Fragezeichen, dass ihre Liebe und Verlobung ganz killte.

Übersah Boris Becker nur ein Fragezeichen?

"Boris war unglücklich mit unserer Beziehung", schildert Meyer-Wölden. Als sie während eines USA-Trips schwer erkrankte, habe sie vergeblich versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Also tippte sie mehrere Kurznachrichten. Mit der zögernden Reaktion Beckers (Meyer-Wölden: "Boris verhielt sich merkwürdig.") war sie unglücklich und schrieb ihm: "Du antwortest mir nicht, du sprichst nicht mit mir. Es sieht so aus, als ob unsere Verlobung vorbei ist?"

Das stellte sich als verhängnisvoll heraus. Sandy Meyer-Wölden betont zwar, dass sie den Satz als Frage gemeint und auch mit einem Fragezeichen beendet habe, aber Becker habe das "wohl nicht gesehen oder angezeigt bekommen". Auf jeden Fall interpretierte es Becker als "unforced Error" seinerseits und Liebesschlussstrich durch Meyer-Wölden.

Sandy Meyer-Wölden: "Boris warf mich den Wölfen zum Fraß vor"

Die "Bild" zitierte Becker damals 2008 mit den Worten: "Sandy wollte die Trennung. Am Freitagabend bekam ich eine von vielen SMS, in der sie mir definitiv gesagt hat, dass jetzt Schluss sei." Meyer-Wölden sah es anders, wie sie jetzt in der Dokumentation erklärt: "Er inszenierte sich als Opfer, sodass er gut herüberkam" - während er sie den "Wölfen zum Fraß" vorgeworfen hätte.

Er inszenierte sich als Opfer, sodass er gut herüberkam. Sandy Meyer-Wölden

Seither hat Meyer-Wölden nach eigenen Angaben kein Wort mehr mit ihrem Ex-Verlobten gewechselt.

Beide zogen weiter. Becker zurück zu Lilly, die er dann schon im Juni 2009 heiratete. Meyer-Wölden zu Oliver Pocher, mit dem sie von 2010 bis 2013 verheiratet war. Ironie der Geschichte: Die Ex-Tennis-Legende und der Komiker sind einander in herzhafter Antipathie verbunden und liefern sich immer wieder verbale oder auch juristische Scharmützel. Lilly Becker und Sandy Meyer-Wölden dagegen sind heute recht gut miteinander befreundet. Schicksalsgefährtinnen.