Bushido gibt Karriereende bekannt, während er Luxus-Urlaub mit seiner XXL-Familie genießt

"König für immer" heißt die im März gestartete Tour, die Bushido im August mit einigen Open-Air-Terminen fortsetzt. Eine seiner letzten Touren? Der Rapper will 2026 seine Karriere beenden. Für den Moment heißt es aber erstmal: Ab in den Urlaub!

Mit Kindern in den Urlaub zu fahren kostet Nerven und Geld - wenn es auch noch sieben Sprösslinge sind, erst recht. Zum Glück mangelt es Rapper Bushido (45) und Ehefrau Anna-Maria (43) an Letzterem nicht. Und für die nervliche Entlastung sorgen mitreisende Nannys und Bodyguards. Auf jeden Fall scheint es der Familie gerade rundum gutzugehen, wenn man von den aktuellen Instagram-Posts der achtfachen Mutter ausgeht.

Eins mit der Natur - also der Luxusnatur

Nach einem Shopping-Abstecher nach Rom ging es für die sonst in Dubai lebende Familie weiter nach Südtirol, wo sie in den luxuriösen "Amus Chalets" bei Antholz in den Dolomiten residierte. Anna-Maria ist offenbar hellauf begeistert von dem Ort. In ihrer Instagram-Story schwärmte sie: "Oh mein Gott, was für ein Leben! Herrlich!"



In einem der Chalets haben fünf Personen Platz, Kostenpunkt: 1.000 Euro pro Nacht! Man kann davon ausgehen, dass die Ferchichis und ihre Angestellten mindestens drei Chalets belegten. Macht also 3.000 Euro pro Übernachtung.

Bushido kündigt Ruhestand an: Letzte Tour in 2026 geplant

Vor seinem 50. Lebensjahr will er sich zur Ruhe setzen! In einer Instagram-Story verkündete er kürzlich: "Im Januar 2026 gehen wir noch mal auf Tour. [...] Und es wird nicht nur die letzte Tour, sondern es wird mein offizielles Karriereende."



Nach 28 Jahren im Business sei eben auch mal Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Er bedanke sich für eine wunderbare Zeit und ziehe sich dann zurück.

Wer weiß: Vielleicht wird er auch als Immobilien-Makler arbeiten. Den Schein dafür hat er jedenfalls gemacht.

Das Ehepaar bei "Schlag den Star"

Musikalisch ist Schluss: Es soll keine neuen Alben, keine Interviews und auch keine TV-Auftritte mehr geben.

Am Samstag, den 13. Juli, um 20:15 Uhr könnte es also sein letztes Mal vor laufender Kamera sein. Da treten Bushido und Anna-Maria nämlich in der ProSieben-Show "Schlag den Star" an.

Die beiden geben sich siegessicher: "Wir haben acht Kinder auf die Welt gebracht. Das Duell gegen euch wird ein Kinderspiel", so Anna-Maria in einem Insta-Video. Bushido verspricht derweil: "Es wird grandios!"

