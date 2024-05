Clea-Lacy Juhn: Nach der Schock-Trennung ist sie zurück auf Instagram

Sie ist wieder da! Zwei Wochen nachdem die schwangere Influencerin Clea-Lacy Juhn (33) verkündete, sie wolle sich nach der Trennung von ihrem Mann eine Auszeit nehmen, machte sie sich selbst ihr schönstes Geburtstagsgeschenk. Sie meldet sich bei ihren Fans zurück, mit wunderschönen Fotos und glücklichem Strahlen.

"Dieses Jahr war mein erster Muttertag als werdende Mami", schrieb die Clea-Lacy zu zwei Bildern, auf denen sie stolz ihren Bauch hält. Sie ist in der 25. Schwangerschaftswoche und wird bald Mutter von eineiigen Zwillingen werden. Mit diesen Fotos und einem weiteren Post mit einer Sechs-Bilder-Strecke aus dem Urlaub meldete sich Clea-Lacy bei ihren 460.000 Instagram-Follower:innen (Stand 14. Mai, 11:06 Uhr) zurück - am Tag ihres 33. Geburtstags. Ihre Fans sind vor allem froh, dass die selbstgewählte Auszeit schon wieder vorüber ist und es der "Bachelor"-Gewinnerin von 2017 endlich offensichtlich wieder besser geht.

Das war zuletzt nicht immer so. Das letzte halbe Jahr war für Clea-Lacy wie eine turbulente Achterbahnfahrt.

Im Clip: Plötzliches Ehe-Aus bei schwangerer Clea-Lacy Juhn

Auf die Schwangerschafts-Freude folgte der Trennungs-Schock

Bekannt wurde Clea-Lacy, als sie 2017 von Bachelor Sebastian Pannek (37) die letzte Rose erhielt. Die beiden zogen zusammen, doch die Beziehung zerbrach im Juni 2018. Im April letzten Jahres verkündete sie, dass sie frisch verliebt sei. In Hasim. Der machte ihr bereits im Sommer einen Heiratsantrag. Am 13. November verkündete Clea-Lucy, dass sie geheiratet hätten. Das Glück schien perfekt, als das Paar im Februar verkündete, Nachwuchs zu erwarten. Ende Februar postete Clea-Lacy ihr Glück hinaus in die Social-Media-Welt: "Aus einem Baby werden zwei - wir erwarten eineiige Zwillinge! Es schlagen einfach zwei weitere Herzen in mir und ich bin voller Liebe."

Am 1. Mai dann die schlechte Nachricht. Mit den Worten "Ja … ich bin gebrochen", gab sie bekannt, dass sie "zukünftig alleinerziehend" sein werde. Sie hatte sich von Hasim getrennt. "Wut, Enttäuschung und Trauer überkommen mich. Ich hätte mir niemals vorstellen können, einmal in dieser Situation zu stecken", beschrieb sie ihre Gefühlslage nach der Trennung. Sie zeigte sich aber auch kämpferisch: "Ich werde funktionieren müssen - ich möchte es! - für meine Söhne. Ich werde eine Löwenmama sein."

Clea-Lacy Juhn: "Ich werde eine Löwenmama sein"

Später gab sie bekannt, eine Auszeit nehmen zu wollen. "Seit Wochen/Monaten versuche ich, euch täglich weiterhin ein Lächeln zu schenken, dennoch sieht es innerlich bei mir ganz anders aus. Ich möchte mir, meinem Körper und meinen Gedanken den Raum geben, mich neu zu sortieren und orientieren. Ich werde eine Verschnaufpause einlegen", wurde sie von "Der Westen" zitiert.

Ihren Geburtstag feierte sie im Ausland. "Wir begeben uns jetzt auf eine kleine Reise", schrieb sie, mehr verriet sie nicht. Clea-Lacy litt in der Vergangenheit unter Panikattacken und Depressionen, weshalb sich ihre Fans stets sorgten. Nun jedoch scheint Clea-Lacy neuen Lebensmut gefunden zu haben. "Es ist so schön zu sehen, wie du strahlst!", kommentierte ein Fan die Schwangerschaftsbilder aus dem Urlaub. Ein anderer schrieb: "Du bist so eine hübsche Löwenmami. Du wirst das so was von rocken."