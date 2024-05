Clea-Lacy Juhn: Die schwangere Influencerin ist wieder Single

Vor sechs Monaten hat Clea-Lacy Juhn (32) erst geheiratet. Jetzt hat sich die Influencerin und ehemalige Bachelor-Kandidatin, überraschend von ihm getrennt.

Clea-Lacy Juhn meldet sich mit dieser Schocknachricht bei ihren Fans und Follower:innen. Die Influencerin und ehemalige "Bachelor"-Kandidatin, die derzeit mit Zwillingen schwanger ist, hat sich überraschend von ihrem Ehemann getrennt. Die beiden haben sich erst vor sechs Monaten das Jawort gegeben.

So geht es Clea-Lacy Juhn nach der Trennung

"Ja … ich bin gebrochen. Ihr habt bereits seit einiger Zeit bemerkt, dass es hier auf meinem Kanal nur noch mich und meine Babys gibt. Das ist nicht ohne Grund. Ja, ich werde zukünftig alleinerziehend sein", schreibt Juhn in einer Instagram-Story. Weiter erklärt sie, dass sie vorerst "eine kleine Verschnaufpause einlegen werde". Wie lange, könne sie noch nicht sagen.

Clea-Lacy Juhn: "Ich bin gebrochen, wie ich es vorher noch nie gewesen bin"

"Seit Wochen/Monaten versuche ich euch täglich weiterhin ein Lächeln zu schenken, dennoch sieht es innerlich bei mir ganz anders aus." Sie brauche nun Zeit für sich, ihren Körper und ihre Gedanken, denn sie sei "gebrochen, wie ich es vorher noch nie in meinem Leben gewesen bin".



Sie sei wütend, enttäuscht und traurig. "Ich hätte mir niemals vorstellen können, einmal in dieser Situation zu stecken. Ich frage mich an manchen Tagen, wie viel es noch auszuhalten gilt und irgendwie muss es weitergehen." Doch sie wolle für ihre Söhne stark bleiben und eine "Löwenmama" sein. Abschließend bittet sie um Privatsphäre, weitere Fragen zu dem Thema wolle sie nicht beantworten. Die genauen Beweggründe für das Liebesaus verrät die werdende Mutter nicht.

Seit November 2023 war sie verheiratet

Nur wenige Monate nach der Trennung von dem Sky-Moderator Riccardo Basile (32) im September 2022 kam Clea-Lacy Juhn mit ihrem neuen Partner zusammen. Im November 2023 folgte die Hochzeit, er brachte noch eine Tochter mit in die Beziehung. Ihren Mann hielt sie weitestgehend von der Öffentlichkeit fern.