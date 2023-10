Daniel Craig: HIER überrascht der Bond-Star seine Fans mit einer neuen Frisur

Daniel Craig hat sich von seiner typischen Kurzhaarfrisur verabschiedet und rockt nun eine längere blonde Mähne. Mit seiner Frau Rachel Weisz präsentierte er diese bei einem Gala-Event in New York City.

Anzeige

Im Video: So cool sieht Daniel Craig mit seinen blonden Haaren aus

Anzeige

Anzeige

Daniel Craig verabschiedet sich von seiner Kurzhaarfrisur

Daniel Craig (55) überrascht bei einem seltenen öffentlichen Auftritt mit seiner Frau Rachel Weisz (53). Händchen haltend spaziert das Paar wie frisch verliebt über den roten Teppich. Doch etwas ist neu: Die Frisur der James-Bond-Darstellers. Mit einer langen blonden Mähne zeigt sich Daniel Craig bei dem Gala-Event in New York City. Ob die neue Frisur für eine Filmrolle bestimmt ist, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall kann man sich damit sicher sein, dass Daniel Craig Abschied genommen hat von seiner ikonischen James-Bond-Rolle.

Daniel Craig präsentierte seine neue Frisur bei einer mit Stars besetzten Wohltätigkeitsveranstaltung, die von George und Amal Clooney organisiert wurde. Der 007-Schauspieler erregte Aufmerksamkeit mit seinem neuen Look, der im großen Kontrast zu seinen normalerweise kurzen eher gräulichen Haaren steht. Der britische Schauspieler trug die längeren blonden Locken sehr selbstbewusst. Er vervollständigte den Look mit einem eleganten dunkelblauen Anzug und einer Fliege über einem strahlend weißen Hemd und einer coolen Aviator-Brille.

Mit einer blonden Mähne rockt Daniel Craig den roten Teppich

Daniel Craig wurde von seiner Frau Rachel begleitet, die ebenso einen eleganten Auftritt hinlegte. In einem figurbetonten, schwarz-silbernen Kleid schwebte sie über den roten Teppich. Das ärmellose bodenlange Kleid paarte sie mit eleganten Accessoires. Ihre dunklen Locken sahen aus wie immer, in der Mitte gescheitelt und flossen mühelos in leichten Wellen über ihre Schultern.

Das glückliche Paar, das 2011 den Bund fürs Leben geschlossen hatte, hielt liebevoll Händchen, als es für ein kurzes gemeinsames Fotoshooting auf dem roten Teppich innehielt. Daniel Craig und Rachel Weisz lernten sich 1994 kennen, als sie in der Londoner Produktion von "Les Grandes Horizontales" mitwirkten. Zu dieser Zeit war Daniel Craig noch mit seiner früheren Frau Fiona Loudon verheiratet.