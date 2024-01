Daniela Katzenberger: So schlagfertig reagiert sie jetzt auf Kritik an ihrem Abnehmerfolg 

Im letzten Herbst hat Daniela Katzenberger (37) zehn Kilogramm abgenommen. Das kam nicht bei allen gut an. Aber die Kult-Queen der deutschen Reality-Szene ließ Neider:innen und Hater:innen elegant und humorvoll ins Leere laufen.

Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Das erfuhr auch die "Vorzeige-TV-Auswanderin" Daniela Katzenberger. Statt sich aber im Versuch zu verheddern, es möglichst vielen recht zu machen, drehte sie den Spieß um und machte sich einen Spaß aus der Sache. Motto: Hauptsache mir geht's gut!

Im Clip: Das sagt Daniela Katzenberger zu den Hate-Kommentaren

Daniela Katzenberger: Humor als Waffe gegen Hater:innen

"The Biggest Loser" (SAT.1), die erfolgreichste Abnehmshow der Welt, startet am 8. Januar in seine 16. Staffel. Daniela Katzenberger gäbe derzeit eine tolle Promi-Patin ab. Sie speckte im vergangenen Jahr mit Ernährungsumstellung, Sport und viel Disziplin über zehn Kilogramm ab - und präsentierte ihre Entwicklung und das Ergebnis stolz ihren 2,2 Millionen Instagram-Fans.

Da waren nicht immer nur Fürsprecher:innen am Kommentatorenwerk. Dass sie - egal, in welcher Lebens- und Gewichtsphase sie sich gerade aufhält - vor allem von anonym agierenden Neider:innen und Hater:innen socialmedia-typisch angelästert wird, machte Katzenberger jetzt zum Thema und ging elegant bei Instagram in die Gegenoffensive.

Kritik am Abnehmerfolg von Daniela Katzenberger: "Viel zu dünn!"

Sie postete einen kurzen Clip, in dem sie sich superschlank im Wohnzimmer zeigt - ihr Gatte Lucas Cordalis (56) und die gemeinsame Tochter Sophia (8) als unbeteiligte "Zeug:innen" hinter sich auf der Couch. Zunächst präsentiert Katzenberger dann drei ältere Kommentare zu ihrem Äußeren: "Du bist ganz schön auseinander gegangen", "Warum bist du so dick?" und "Lächerlich, du dickes Ding" heißt es da.

Danach macht Katzenberger einen eleganten Schritt zur Seite und präsentiert schwungvoll, ganz im Stile des behänden Tanzmariechens, das sie einst war, Kommentare zu ihrer neuen, schlanken Figur. Da heißt es dann: "Irgendwie hat mir das andere viel besser an dir gefallen, nun bist du viel zu dünn", "Viel zu dünn!" und "Das Vollweib stand dir so viel besser."

Katzenberger: Schlagzeilen-Collage als Breitseite gegen Boulevardpresse

Daniela Katzenberger bringt die Krux in der Bildunterschrift unter ihrem Post auf den Punkt:

… und die Moral von der Geschicht': Gemotzt wird immer, egal welches Gewicht. Daniela Katzenberger, Januar 2024

Mit witzigen und schlagfertigen Posts nahm Katzenberger ihre Kritiker:innen in der letzten Zeit souverän auf die Schippe, wehrte sich gegen Hater:innen aber nicht mit dem groben Schwert, sondern mit dem eleganten Florett. Der Boulevardpresse hielt sie etwa eine Collage der Schlagzeilen über sich vor und kommentierte ihren Neujahrspost mit "Danke 2023 … für viele Schlagzeilen und viele Dinge, die ich selbst noch nicht über mich wusste. PS: Hab gar nicht mitgezählt … war ich ungefähr 20-mal schwanger?!?"

Dieser souveräne Umgang mit Neid und Missgunst zeigt vor allem eins: Daniela Katzenberger geht's gut und sie fühlt sich wohl, so wie sie ist. Und das ist das Wichtigste!