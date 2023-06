Daniela Katzenberger zeigt sich nackt im Solarium

Wow, was für ein Anblick! Daniela Katzenberger war kürzlich im Solarium und teilte zwei Schnappschüsse davon bei Instagram - mit viel nackter Haut.

Daniela Katzenberger zeigt wieder viel nackte Haut. Diesmal im Solarium! Auf ihrem Instagram-Account gewährt der TV-Star ihren Followern in zwei Bildern tiefe Einblicke - und sehr viel nackte Haut. In unserem Video oben, könnt ihr euch selbst davon überzeugen.

Daniela Katzenberger zeigt bei Instagram gerne was sie hat

Das ist nicht das erste Mal, dass sich Daniela Katzenberger so offen auf einem Foto zeigt. Denn die Kult-Blondine ist wirklich nicht prüde.

Ob aus der Badewanne oder in engen Sport-Outfits - Daniela präsentiert sich gerne sehr sexy. Und ihren Fans gefällt es super. Unter diversen Posts der 31-Jährigen überschütten sie sie mit Komplimenten: "So wunderschön" lautet bei Kommentar unter einem Selfie von Daniela. Ein anderer Fan schreibt begeistert: "Du bist perfekt".

Die Fans lieben Danielas Natürlichkeit

Doch nicht nur Danielas offenherzige Fotos kommen bei ihren Followern gut an. Der TV-Star macht sich über Instagram und Facebook auch gerne über sich selber lustig. Da präsentiert sie sich schon einmal ungeschminkt und direkt nach dem Aufstehen. So viel Ehrlichkeit kommt gut an.

Daniela Katzenberger redet auch offen über die Streitigkeiten zwischen ihr und ihrer Schwester Jenny Frankhauser. Aktuell sollen die beiden sogar keinen Kontakt zueinander haben. Dicke Luft herrscht, laut Daniela, aber nicht. Sie gehen derzeit nur auf Abstand zueinander.

