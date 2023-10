Ehrliche Beichte von Ed Sheeran: Er rauchte mit Snoop Dogg Marihuana bis "er nichts mehr sah"

Ed Sheeran überrascht seine Fans in einem Podcast mit einer ehrlichen Beichte: Er hat zusammen mit seinem Musikerkollegen, US-Rapper Snoop Dogg, Marihuana geraucht.

Anzeige

Ed Sheeran überrascht mit Drogenbeichte

Ed Sheeran (32) hat seine verschwommenen Erinnerungen an das Marihuana-Rauchen mit Snoop Dogg (51) hinter der Bühne nach einer Live-Show in Australien geteilt. Der Singer-Songwriter erzählte am Montag in der Ausgabe von Conan O'Briens (60) Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" über einige Erfahrungen mit anderen Promis, darunter auch das Backstage-Erlebnis nach dem Auftritt des Rappers in Melbourne im März.

Anzeige

Anzeige

Ed Sheeran: "Ich habe mit Snoop Dogg geraucht"

Nachdem der britische Musiker das Konzert mit seiner Frau Cherry Seaborn und seiner Schwiegermutter besucht hatte, ging Sheeran hinter die Bühne, um den US-Star zu treffen. Da Snoop als begeisterter Marihuana-Raucher bekannt ist, wollte sich Sheeran die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mit dem in Kalifornien lebenden Künstler einen Joint zu teilen: "Ich rauche eigentlich überhaupt nicht. Ich war in der Umkleidekabine und sie [rauchten] einfach einen Joint nach dem anderen." Und weiter:

Irgendwann dachte ich mir, ich muss es tun, alleine schon, um sagen können, dass ich mit Snoop Dogg geraucht habe. Ed Sheeran, , 2023

Der "Perfect"-Sänger beschrieb dann, wie er und Snoop miteinander sprachen, bevor der "Drop It Like It's Hot"-Rapper ihm etwas von der Droge anbot. "Wir hatten eine gute Unterhaltung. Also nahm ich ein bisschen, und ich dachte: 'Ich fühle mich nicht schlecht, das ist gut. Dann habe ich noch ein bisschen geraucht, und noch mehr, und noch ein bisschen mehr ... Ich erinnere mich nur daran, dass ich ihn ansah und dachte: Ich kann gerade nichts sehen", fügte er hinzu, während O'Brien und das Publikum im Studio lachten.

Ed Sheeran über seine eigenen Drogenerfahrungen

Anfang des Jahres hatte Sheeran im Vorfeld der Veröffentlichung seiner Disney+-Dokumentarserie "The Sum of it All" einen Einblick in das Ausmaß seines früheren Drogenkonsums gegeben. Nachdem er gesehen hatte, wie seine Freunde verschiedene Drogen nahmen, begann auch der Sänger, sie zu nehmen. "Und dann [habe ich] es ausprobiert. Und dann wurde es zu einer Gewohnheit, die man einmal in der Woche und dann einmal am Tag und dann zweimal am Tag und dann ohne Alkohol gemacht habe. Es wurden schlechte Erfahrungen", sagte er dem "Rolling Stone".