Eingriff zur Krebsvorsorge: Vanessa Mai spricht offen über ihre Krankheitsgeschichte

Das Wichtigste in Kürze Vanessa Mai ist als Schlagerstar sehr erfolgreich.

Auch auf Instagram gewährt die 31-Jährige regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben.

Nun macht sie mit einem ernsten Thema auf sich aufmerksam: Der Krebsvorsorge. Alle Infos zu Vanessas Krankheitsgeschichte erfährst du hier.

Anzeige

Seit über zehn Jahren steht Vanessa Mai auf der Bühne und sorgt für ausverkaufte Konzerthallen. Auch bei Instagram lässt die Schlagersängerin ihre Fangemeinde immer wieder an ihrem Alltag teilhaben. Doch nun zeigt sich Vanessa Mai ungewohnt verletzlich - und spricht offen über ihre Krankheitsgeschichte.

Bei Vanessa Mai wurde eine Veränderung am Gebärmutterhals festgestellt

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 31-Jährige jetzt zu Wort und macht dabei auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam. "Ihr kennt mich in- und auswendig, aber es gibt eine Sache, die ihr noch nicht wissen könnt. Die würde ich jetzt gerne mit euch teilen", beginnt Vanessa Mai zu erzählen. Und weiter:

Bei mir wurde eine Veränderung im Gewebe festgestellt, am Gebärmutterhals, und es war so weit fortgeschritten, dass man das entfernen musste. Vanessa Mai, , 2023

Der Eingriff sei damals aber gut verlaufen. "Es ist alles gut gegangen, macht euch keine Sorgen", versichert Vanessa Mai ihrer Community. Die Schlagersängerin sei sehr dankbar, dass ihre Frauenärztin damals so schnell gehandelt habe.

Anzeige

Anzeige

Vanessa Mai appelliert an ihre Community, regelmäßig zur Krebsvorsorge zu gehen

Da Vanessa Mai in den vergangenen Jahren regelmäßig zur Krebsvorsorge ging, konnte die Veränderung zum Glück noch früh genug entdeckt werden. Sie selbst sei sich aber bewusst, dass sie "wirklich Glück im Unglück" hatte. Deshalb wolle die Schlagersängerin nun auch ihre Fangemeinde aufklären und an ihre Community appellieren, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Das Thema liege ihr sehr am Herzen und sie hoffe, dass ihre Follower:innen den Termin zur jährlichen Krebsvorsorge wahrnehmen.