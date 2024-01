Elvis-Darsteller Jacob Elordi: Sein "Saltburn"-Badewasser ist jetzt als Kerze erhältlich

Jacob Elordi feiert seit seinem Durchbruch im Film "The Kissing Booth" große Erfolge. So spielt er nicht nur Elvis Presley in "Priscilla", er sorgt auch mit seiner Rolle in "Saltburn" aktuell für viel Aufsehen. Dass niemand mehr an Jacob Elordi vorbeikommt, wird jetzt einmal mehr deutlich: Fans können nun sogar eine Kerze kaufen, die angeblich nach seinem Badewasser riecht.

Badeszene in "Saltborn" sorgt für viele Diskussionen

In "Saltburn" spielt Jacob Elordi die Rolle des aristokratischen Felix Catton. Eines Tages macht er Bekanntschaft mit Oliver Quick (gespielt von Barry Keoghan), dem es schwerfällt, sich an der Oxford University zurechtzufinden. Die beiden verstehen sich auf Anhieb gut und Felix entscheidet sich dazu, seine neue Bekanntschaft zu seiner Familie nach Saltburn einzuladen. Die beiden verbringen auf dem weitläufigen Anwesen einen unvergesslichen Sommer, den Oliver niemals vergessen wird.

Der Film wird seit dem Release im November 2023 heiß diskutiert. Kein Wunder, immerhin sind darin einige provokante Szenen enthalten. So trinkt Oliver beispielsweise das Badewasser seines Schwarms Felix, nachdem dieser in der Badewanne ejakuliert hatte. Diese Szene blieb vielen Fans besonders in Erinnerung. Während einige User:innen sie auf "X" als "verstörend" bezeichnen, sind andere wiederum begeistert. "Ich wünschte, der Film wäre noch merkwürdiger", schrieb etwa ein:e Nutzer:in auf der Social-Media-Plattform.

Jacob Elordis "Saltburn"-Badewasser wird als Kerze verkauft

Wie unter anderem "Variety" berichtet, dürfen sich die "Saltburn"-Fans nun über ein ganz besonderes Schmankerl freuen. Auf den Plattformen Etsy und Amazon wird seit wenigen Tagen eine Kerze angeboten, die nach "Jacob Elordi's Badewasser" riechen soll. Insgesamt 31,18 Euro kostet das Produkt. "Es gibt nichts Besseres als den Geruch einer Qualitätskerze, vor allem, wenn dieser Geruch von Jacob Elordi inspiriert ist und davon, wie wir uns den Duft seiner Hoheit vorstellen", heißt es in der Beschreibung auf der Webseite. Die Kerze ist in drei verschiedenen Variationen erhältlich: Vanille, Wohlfühl-Gewürz und Meeresbrise.

Wie Jacob Elordis Badewasser tatsächlich riecht, bleibt aber wohl sein kleines Geheimnis. Trotzdem sind die Fans begeistert und freuen sich über das Produkt. "Süßes kleines Geschenk für meine Freundin. Ich weiß, sie wird es lieben", lautet etwa eine Rezension auf Etsy.