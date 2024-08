Emmy Verleihung: Diese Joyn-Serien gehören zu den Nominierten

Am 15. September richten sich alle Augen der TV-Fans auf das Peacock Theatre in Downtown Los Angeles. Von dort wird live die glanzvolle Verleihung der Emmy Awards ├╝bertragen, bei der die besten Fernsehschaffenden des Jahres geehrt werden. Die Nominierungen sind jetzt bekannt, und unter den potenziellen Preistr├Ągern befinden sich auch zwei Serien von Joyn!

"Saturday Night Live" und "What We Do in the Shadows" f├╝r Emmys nominiert

Die auf Joyn laufenden Comedy-Serien "Saturday Night Live" und "What we do in the Shadows" wurden mit je drei Nominierungen geehrt. Nominierungsspitzenreiter ist die Serie "Shogun", die 25-mal nominiert wurde, vor der Comedy-Serie "The Bear: King of the Kitchen" (23 Nominierungen) und "Only Murders in the Building" (21).



F├╝r einen Emmy kommen alle TV-Produktionen infrage, die in Amerika zwischen 1. Juni 2023 und 31. Mai 2024 ausgestrahlt wurden.

Gibt es einen Emmy f├╝r Ryan Gosling?

Die auf Joyn zu sehende Comedy-Show "Saturday Night Live" (SNL) ist eine Serien-Legende, auch bei den Emmy Awards. Keine Show war (seit 1976) f├╝r mehr Emmys nominiert als das Comedy-Format, das Comedians wie Chris Rock (59), Eddie Murphy (63), Adam Sandler (57) oder auch Will Ferrell (57) und Jimmy Fallon (49) bekannt machte.



In diesem Jahr kann "Saturday Night Live" drei Peise abr├Ąumen. Bowen Yang ist als "Bester Nebendarsteller" nominiert. Hollywood-Star Ryan Gosling (43), der bei den Oscars und Golden Globe Awards als Ken ("Barbie") noch leer ausging, winkt eine Troph├Ąe als "Bester Gastschauspieler in einer Comedy-Serie". In der gleichen Kategorie f├╝r die Damen machen sich zwei SNL-G├Ąste gegenseitig Konkurrenz: Maya Rudolph (51) und Kristen Wiig (50) stehen beide f├╝r ihre SNL-Gastauftritte auf der Nominierungsliste.

Blutsauger und B├╝hnenheld: Matt Berry nominiert f├╝r "Best Actor"

Die schr├Ąge Vampir-Saga "What we do in the Shadows" ist nicht nur auf Joyn eine der beliebtesten Serien, sondern auch bei den US-Fans. Die zuletzt ausgestrahlte f├╝nfte Staffel wurde zum dritten Mal als "Beste Comedy-Serie" nominiert. Matt Berry (50), der den 310 Jahre alten pansexuellen Vampir Leslie "Laszlo" Cravensworth spielt, wurde - zum ersten Mal in seiner Karriere - als "Bester Schauspieler" nominiert. Das Autorengespann Jake Bender und Zach Dunn k├Ânnte in der Kategorie "Bestes Drehbuch f├╝r eine Comedy-Serie" gewinnen.

