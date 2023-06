Emotionale Worte von Kim Kardashian: Sie will den alten Kanye West zurück

Im Februar 2021 sorgten Kanye West und Kim Kardashian für viele Schlagzeilen, als sie nach fast sieben Jahre Ehe und vier gemeinsamen Kindern plötzlich ihre Scheidung bekannt gaben. Nach der Trennung wollte der Rapper seine Ex zwar zurückgewinnen - doch vergeblich. Im November 2021 kam sie mit Pete Davidson zusammen, doch auch diese Liebe sollte nicht halten. Mit Kanye scheint Kim jedenfalls bis heute noch nicht abgeschlossen zu haben.

Wünscht sich Kim Kardashian Kanye etwa zurück?

In den vergangenen Monaten hielt sich Kim Kardashian ziemlich bedeckt über die zahlreichen Skandale ihres Ex-Mannes Kanye West. Doch vor einigen Wochen brach der Reality-TV-Star plötzlich sein Schweigen und sprach erstmals öffentlich darüber, wie sehr ihn die persönlichen Veränderungen des Rappers belasten.

In der neuesten Folge von "The Kardashians" bricht Kim jetzt sogar in Tränen aus und gesteht ihrer Schwester Khloé Kardashian, dass es ihr wegen Kanye "nicht gut" geht. "Er ist so anders, als die Person, die ich geheiratet habe", gesteht sie. Und weiter:

Ich werde alles tun, um diese Person zurückzubekommen. Kim Kardashian, , 2023

So stehen die Chancen auf ein Liebes-Comeback

Ein Liebes-Comeback zwischen Kanye und Kim scheint jedoch ausgeschlossen zu sein, da der Unternehmerin einfach die Energie fehlt, um mit den psychischen Problemen des Rappers umzugehen. Bei dem Musiker wurde 2020 eine bipolare Störung diagnostiziert, und zwei Jahre später entschied sich Kim zur Scheidung. Bereits in der vergangenen Episode von "The Kardashians" sprach Kim über Kanyes unberechenbares Verhalten, das sogar Angriffe auf ihre eigene Familie beinhaltete. Dabei gewährte sie einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt:

Es ist das schwerste Gefühl, zuzusehen, wie jemand, den man wirklich liebt und mit dem man eine Familie hat, so anders ist als der, den man kannte. Kim Kardashian, , 2023

Während ihrer Ehe unterstützte sie Kanye, doch nun müsse er ohne ihre Hilfe zurechtkommen. Die US-Amerikanerin erinnerte sich in der Folge zudem daran, wie sie immer wieder hinter seinem Rücken mit allen möglichen Leuten sprach und sagte: "Es wird alles gut, mach dir keine Sorgen, gib ihm einfach noch eine Chance."

Doch heute fehle ihr die Energie dafür. Kim müsse ihre eigene Stärke finden und sich um ihr eigenes Wohlbefinden kümmern. Sie hat erkannt, dass sie sich um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und dass Kanye seinen eigenen Weg gehen muss.

